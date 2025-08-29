HÖRMANN: Enthüllung des Halbjahresberichts 2025!
Trotz Herausforderungen im Automotive-Sektor zeigt der Zwischenbericht von HÖRMANN Industries eine erfreuliche Geschäftsentwicklung, die die Jahresprognose am oberen Rand der Erwartungen bestätigt.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- HÖRMANN Industries GmbH veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 mit positiven Geschäftsentwicklungen in den Bereichen Communication und Engineering.
- Umsatz steigt auf 335,2 Mio. € (Vorjahr: 327,6 Mio. €), EBITDA auf 18,6 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) und EBIT auf 12,3 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €).
- Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 wird am oberen Rand der Spanne bestätigt, mit einem erwarteten Gesamtumsatz zwischen 690 Mio. € und 720 Mio. €.
- Der Geschäftsbereich Automotive verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 171,1 Mio. € (Vorjahr: 199,1 Mio. €), konnte jedoch aufgrund einer verbesserten Kostenstruktur in die Gewinnzone zurückkehren.
- Der Bereich Communication erzielte einen Umsatz von 113,1 Mio. € (Vorjahr: 89,6 Mio. €) und ein EBIT von 11,6 Mio. € (Vorjahr: 7,6 Mio. €).
- Der Auftragsbestand verringerte sich leicht auf 593,0 Mio. € und der Auftragseingang reduzierte sich um 16,5 % auf 332,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.
