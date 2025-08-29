    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsHörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu Hörmann Finance Unternehmensanleihe 7,00 % bis 07/28
    HÖRMANN: Enthüllung des Halbjahresberichts 2025!

    Trotz Herausforderungen im Automotive-Sektor zeigt der Zwischenbericht von HÖRMANN Industries eine erfreuliche Geschäftsentwicklung, die die Jahresprognose am oberen Rand der Erwartungen bestätigt.

    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
    • HÖRMANN Industries GmbH veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025 mit positiven Geschäftsentwicklungen in den Bereichen Communication und Engineering.
    • Umsatz steigt auf 335,2 Mio. € (Vorjahr: 327,6 Mio. €), EBITDA auf 18,6 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €) und EBIT auf 12,3 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €).
    • Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 wird am oberen Rand der Spanne bestätigt, mit einem erwarteten Gesamtumsatz zwischen 690 Mio. € und 720 Mio. €.
    • Der Geschäftsbereich Automotive verzeichnete einen Umsatzrückgang auf 171,1 Mio. € (Vorjahr: 199,1 Mio. €), konnte jedoch aufgrund einer verbesserten Kostenstruktur in die Gewinnzone zurückkehren.
    • Der Bereich Communication erzielte einen Umsatz von 113,1 Mio. € (Vorjahr: 89,6 Mio. €) und ein EBIT von 11,6 Mio. € (Vorjahr: 7,6 Mio. €).
    • Der Auftragsbestand verringerte sich leicht auf 593,0 Mio. € und der Auftragseingang reduzierte sich um 16,5 % auf 332,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
