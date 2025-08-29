Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO)

Der CEO macht sich doch lächerlich. Und ich belege meine sachliche Kritik mit Fakten:









Mitte Mai dieses Jahres gab er der Börsen-Zeitung nach 2 erfolgten Gewinnwarnungen am 30.09.2024 und 26.02.2025 ein Interview und sprach davon, dass nun Vertrauen bei den Aktionären wieder zurück gewonnen werden müsse und in den nächsten Jahren 8 bis 10 Prozent Wachstum kommen. Wohlgemerkt, das Interview war am 19. Mai 2025 in der Börsen-Zeitung.





„Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“





Für den Gerresheimer-Chef geht es jetzt vor allem darum, die Aktionäre vom eingeschlagenen Kurs zu überzeugen. „Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“, sagt der Manager. Wenngleich sich die einst für 2025 versprochenen Wachstumsziele aufgrund der Schwäche in der Kosmetikindustrie nicht realisieren ließen, verspricht der Gerresheimer-Chef: „In den Folgejahren werden wir die prognostizierten 8 bis 10% Wachstum liefern.“ Dann könne Gerresheimer zeigen, welches Potenzial in der Bormioli-Übernahme stecke.









Und wie sieht die Realität aus?





Am 2. Juni 2025 (also keine 2 Wochen später) wurde die Prognose 2025 erneut gesenkt und am 10. Juli 2025 wurde die Prognosespanne 2025 erneut leicht gesenkt und zudem die Mittelfristprognose, die er kurz zuvor noch im Interview erwähnte und bekräftigte, eingestampft.





Und dann soll man mit dem jetzigen Management Geduld haben und ihm Vertrauen entgegenbringen?





Es zieht sich doch wie ein roter Faden durch das Handeln.





Erst Dividende 1,25 Euro verkünden und dann auf 0,04 Euro eindampfen.





Erst Bormioli übernehmen und sagen, die Verschuldung wird nach 1 Jahr wieder auf 3x zurückkommen und nun liegt man beim Leverage bei über 4x.





Warum sollte ich in ein Management (insbesondere CEO und CEO) und den dazu kontrollierenden Aufsichtsrat Vertrauen haben und Geduld weiter aufbringen, wenn man in 10 Monaten 4 Gewinnwarnungen produziert und ständig um Vertrauen bittet, es aber immer nur noch schlimmer wird.





AOC macht nun Druck und das ist wichtig. AVI Global Trust hoffentlich auch. Ebenso Ricky Sandler und Scott Ferguson. Noch 2-3 Std. und ich erhebe darauf wieder mein abendlichen Glas 🍷😉. Das Attribut Geduld ist nicht endlos und Geduld ist auch kein Selbstzweck. Geduld macht nur Sinn, wenn die Dinge sich zumindest in die richtige Richtung bewegen. Das scheint hier nicht der Fall. Erstrecht nicht, weil das Vertrauen mehrfach gebrochen wurde und der Zug scheinbar rückwärts fährt. Ab sofort zählen nur noch die nackten Fakten und es müssen spürbare Veränderungen her (inhaltlich und personell) und die Aktivisten helfen tatkräftig dabei. In 52 Tagen findet der Kapitalmarkttag statt. Vielleicht sind bis dahin einige Weichen bereits neu und zum Positiven gestellt.