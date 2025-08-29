    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO)

    Düsseldorf (ots) -

    - International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner
    an

    Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial
    Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner,
    der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer
    neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating
    Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre
    internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und
    Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie,
    Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der
    Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo
    er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management
    (FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager
    im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE
    Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss
    erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa,
    Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region
    Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA.
    Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International
    und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als
    Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens
    in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.

    "Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen
    Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener
    Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg,
    Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens
    qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner
    Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten."

    Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch

    Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als
    CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen
    beruflichen Herausforderung zu stellen.

    "Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu
    beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für
    seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr.
    Axel Herberg abschließend.

    Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der
    CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk
    als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den
    ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen
    späteren Zeitpunkt verschieben.

    Pressekontakt:

    Gerresheimer AG
    Jutta Lorberg
    Head of Corporate Communication
    T +49 211 6181 264
    mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6106341
    OTS: Gerresheimer AG
    ISIN: DE000A0LD6E6
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 42,56 auf Tradegate (29. August 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+75,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO) - International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner an Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner, der …