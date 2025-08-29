Wolf Lehmann übernimmt zum 1. September 2025 CFO-Position bei Gerresheimer (FOTO)
- International erfahrener Finanzexperte tritt Nachfolge von Dr. Bernd Metzner
an
Der Aufsichtsrat der Gerresheimer AG hat Wolf Lehmann zum Chief Financial
Officer (CFO) bestellt. Er folgt zum 1. September 2025 auf Dr. Bernd Metzner,
der Gerresheimer zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer
neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Wolf Lehmann war zuletzt Operating
Partner beim Private-Equity-Unternehmen Triton und verfügt über rund 30 Jahre
internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und
Unternehmensentwicklung in verschiedenen Branchen, darunter Transport, Chemie,
Industriedienstleistungen sowie Verpackung und Pharma. Der
Diplom-Wirtschaftsingenieur begann seine Karriere bei General Electric (GE), wo
er zunächst die internationalen Leadership-Programme für Financial Management
(FMP) und Corporate Audit Staff (CAS) absolvierte und anschließend Finanzmanager
im Bereich Propulsion and Specialty Services bei GE Transportation war. Bei GE
Silicones, heute Momentive Performance Materials, übernahm er im Anschluss
erstmal CFO-Verantwortung - zunächst in Deutschland für die Regionen Europa,
Mittlerer Osten, Afrika, Indien (EMEAI), dann in China für die Region
Asien-Pazifik und zuletzt als Global CFO und Vice President Finance in den USA.
Weitere Karrierestationen des erfahrenen CFOs umfassten Wilsonart International
und BEFESA. Bei BEFESA, einem Triton Portfoliounternehmen, begleitete er als
Global Chief Financial Officer den Börsengang und den Aufstieg des Unternehmens
in den MDAX der Frankfurter Wertpapierbörse.
"Mit Wolf Lehmann gewinnt Gerresheimer einen international erfahrenen
Finanzexperten mit umfassender operativer Erfahrung und nachgewiesener
Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen und Regionen", so Dr. Axel Herberg,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gerresheimer AG. "Er ist bestens
qualifiziert, um das geplante weitere Wachstum der Gerresheimer mit seiner
Finanz-Expertise erfolgreich zu begleiten."
Dr. Bernd Metzner verlässt Gerresheimer auf eigenen Wunsch
Wolf Lehmann folgt auf Dr. Bernd Metzner, der Gerresheimer nach sechs Jahren als
CFO zum 31. August 2025 auf eigenen Wunsch verlässt, um sich einer neuen
beruflichen Herausforderung zu stellen.
"Wir akzeptieren den Wunsch von Dr. Bernd Metzner, seinen Vertrag vorzeitig zu
beenden, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Wir danken ihm für
seinen Einsatz und seine Leistungen in den vergangenen sechs Jahren", so Dr.
Axel Herberg abschließend.
Aufgrund der Wechsel im Vorstand von Dr. Bernd Metzner zu Wolf Lehmann auf der
CFO-Position zum 1. September 2025 und von Dr. Lukas Burkhardt zu Achim Schalk
als Mitglied des Vorstandes zum 1. November 2025 wird Gerresheimer den
ursprünglich für den 15. Oktober 2025 geplanten Kapitalmarkttag auf einen
späteren Zeitpunkt verschieben.
Pressekontakt:
Gerresheimer AG
Jutta Lorberg
Head of Corporate Communication
T +49 211 6181 264
mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/6106341
OTS: Gerresheimer AG
ISIN: DE000A0LD6E6
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 42,56 auf Tradegate (29. August 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -6,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,46 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +10,23 %/+75,89 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich bin nun 73 Jahre alt, habe zwar nicht so viel Börsenerfahrung wie einst Kostolany, aber ein halbes Jahrhundert kommt doch zusammen. Mittlerweile verlasse ich mich nur noch auf Zahlen und Fakten, daher liebe ich Finanzberichte. Blumige Worte sind mir ein Dorn. Nur Zahlen haben Bestand.
„Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen“
Ich erhebe mein Rotweinglas auf die Aktivisten 🍷 und wünsche ihnen viel Erfolg.