    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Importpreise im Juli 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    -1,4 % gegenüber Juli 2024

    WIESBADEN (ots) - Importpreise, Juli 2025

    -1,4 % zum Vorjahresmonat

    -0,4 % zum Vormonat

    Exportpreise, Juli 2025

    +0,6 % zum Vorjahresmonat

    -0,2 % zum Vormonat

    WIESBADEN - Die Importpreise waren im Juli 2025 um 1,4 % niedriger als im Juli
    2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
    ebenfalls bei -1,4 % gelegen, im Mai 2025 bei -1,1 %. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Einfuhrpreise im Juli 2025
    gegenüber dem Vormonat Juni 2025 um 0,4 %.

    Die Exportpreise lagen im Juli 2025 um 0,6 % höher als im Juli 2024. Im Juni
    2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,7 % gelegen,
    im Mai 2025 bei +1,0 %. Gegenüber Juni 2025 fielen die Ausfuhrpreise um 0,2 %.

    Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich

    Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Juli 2025
    hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -12,5 % gegenüber Juli
    2024. Gegenüber Juni 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 0,7 %.

    Günstiger als im Juli 2024 waren rohes Erdöl (-22,7 %), Steinkohle (-17,9 %) und
    Mineralölerzeugnisse (-12,9 %). Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gab
    es auch bei Erdgas (-3,2 %). Dagegen war elektrischer Strom erheblich teurer als
    im Vorjahresmonat (+30,5 %).

    Während Erdgas mit -4,7 %, Steinkohle mit -1,4 % und rohes Erdöl mit -0,4 % auch
    gegenüber dem Vormonat preiswerter wurden, verteuerte sich elektrischer Strom
    deutlich um 37,0 %. Für Mineralölerzeugnisse wurde 1,6 % mehr bezahlt als im
    Juni 2025.

    Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juli 2025 um
    0,2 % niedriger als im Juli 2024 (-0,4 % gegenüber Juni 2025). Lässt man nur
    Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,3 %
    unter dem Stand von Juli 2024 und 0,4 % unter dem Stand von Juni 2025.

    Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern

    Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 1,5 % unter denen des
    Vorjahresmonats (-0,5 % gegenüber Juni 2025), für Investitionsgüter waren sie
    0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (-0,2 % gegenüber Juni 2025).

    Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern

    Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im Juli
    2025 um 1,6 % höher als im Vorjahr, aber 0,4 % niedriger als im Vormonat.
    Importierte Verbrauchsgüter waren dabei 2,3 % teurer als im Juli 2024 (-0,5 %
    gegenüber Juni 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
    Vorjahresvergleich um 1,2 % verbilligten (-0,4 % gegenüber Juni 2025).
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Importpreise im Juli 2025 -1,4 % gegenüber Juli 2024 Importpreise, Juli 2025 -1,4 % zum Vorjahresmonat -0,4 % zum Vormonat Exportpreise, Juli 2025 +0,6 % zum Vorjahresmonat -0,2 % zum Vormonat WIESBADEN - Die Importpreise waren im Juli 2025 um 1,4 % niedriger als im Juli 2024. Im Juni 2025 hatte die …