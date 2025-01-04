Importpreise im Juli 2025
-1,4 % gegenüber Juli 2024
WIESBADEN (ots) - Importpreise, Juli 2025
-1,4 % zum Vorjahresmonat
-0,4 % zum Vormonat
Exportpreise, Juli 2025
+0,6 % zum Vorjahresmonat
-1,4 % zum Vorjahresmonat
-0,4 % zum Vormonat
Exportpreise, Juli 2025
+0,6 % zum Vorjahresmonat
-0,2 % zum Vormonat
WIESBADEN - Die Importpreise waren im Juli 2025 um 1,4 % niedriger als im Juli
2024. Im Juni 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat
ebenfalls bei -1,4 % gelegen, im Mai 2025 bei -1,1 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Einfuhrpreise im Juli 2025
gegenüber dem Vormonat Juni 2025 um 0,4 %.
Die Exportpreise lagen im Juli 2025 um 0,6 % höher als im Juli 2024. Im Juni
2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,7 % gelegen,
im Mai 2025 bei +1,0 %. Gegenüber Juni 2025 fielen die Ausfuhrpreise um 0,2 %.
Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im Juli 2025
hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -12,5 % gegenüber Juli
2024. Gegenüber Juni 2025 fielen die Energiepreise im Durchschnitt um 0,7 %.
Günstiger als im Juli 2024 waren rohes Erdöl (-22,7 %), Steinkohle (-17,9 %) und
Mineralölerzeugnisse (-12,9 %). Preisrückgänge gegenüber dem Vorjahresmonat gab
es auch bei Erdgas (-3,2 %). Dagegen war elektrischer Strom erheblich teurer als
im Vorjahresmonat (+30,5 %).
Während Erdgas mit -4,7 %, Steinkohle mit -1,4 % und rohes Erdöl mit -0,4 % auch
gegenüber dem Vormonat preiswerter wurden, verteuerte sich elektrischer Strom
deutlich um 37,0 %. Für Mineralölerzeugnisse wurde 1,6 % mehr bezahlt als im
Juni 2025.
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juli 2025 um
0,2 % niedriger als im Juli 2024 (-0,4 % gegenüber Juni 2025). Lässt man nur
Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex 0,3 %
unter dem Stand von Juli 2024 und 0,4 % unter dem Stand von Juni 2025.
Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern
Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 1,5 % unter denen des
Vorjahresmonats (-0,5 % gegenüber Juni 2025), für Investitionsgüter waren sie
0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (-0,2 % gegenüber Juni 2025).
Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern
Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im Juli
2025 um 1,6 % höher als im Vorjahr, aber 0,4 % niedriger als im Vormonat.
Importierte Verbrauchsgüter waren dabei 2,3 % teurer als im Juli 2024 (-0,5 %
gegenüber Juni 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
Vorjahresvergleich um 1,2 % verbilligten (-0,4 % gegenüber Juni 2025).
