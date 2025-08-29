    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert

    WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2025

    0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)

    -0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)

    0,0 % zum Vorjahresmonat

    Im Juli 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
    erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
    (Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt nahezu
    unverändert gegenüber dem Vormonat (+4 000 Personen; 0,0 %). In den Monaten Mai
    und Juni 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17 000
    beziehungsweise 19 000 Personen zurückgegangen.

    Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 gegenüber
    Juni 2025 um 44 000 Personen (-0,1 %) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022
    bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfang
    zurückgegangen ( 49 000 Personen; -0,1 %).

    Erwerbstätigenzahl im Juli 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau

    Auch im Vorjahresvergleich gegenüber Juli 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen
    im Juli 2025 nahezu unverändert (+1 000 Personen bzw. 0,0 %). Die Beschäftigung
    lag damit im dritten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai und Juni 2025:
    ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).

    Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2025 weiterhin bei 3,7 %

    Im Juli 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen
    Personen erwerbslos. Das waren 149 000 Personen oder 9,4 % mehr als im Juli
    2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % und zeigte damit im Vergleich zum
    Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Juli 2024: 3,6 %).

    Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juli
    2025 mit 1,64 Millionen Personen minimal höher als im Juni 2025 (+1 000
    Personen; +0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum
    Vormonat unverändert bei 3,7 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die
    kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient
    dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen
    Schwankungen weitgehend unabhängig.

    Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
    denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
    Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2025 0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt) -0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt) 0,0 % zum Vorjahresmonat Im Juli 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. …