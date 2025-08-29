Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert
WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2025
0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorjahresmonat
0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)
-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)
0,0 % zum Vorjahresmonat
Im Juli 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt nahezu
unverändert gegenüber dem Vormonat (+4 000 Personen; 0,0 %). In den Monaten Mai
und Juni 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17 000
beziehungsweise 19 000 Personen zurückgegangen.
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 gegenüber
Juni 2025 um 44 000 Personen (-0,1 %) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022
bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfang
zurückgegangen ( 49 000 Personen; -0,1 %).
Erwerbstätigenzahl im Juli 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau
Auch im Vorjahresvergleich gegenüber Juli 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen
im Juli 2025 nahezu unverändert (+1 000 Personen bzw. 0,0 %). Die Beschäftigung
lag damit im dritten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai und Juni 2025:
ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).
Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2025 weiterhin bei 3,7 %
Im Juli 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen
Personen erwerbslos. Das waren 149 000 Personen oder 9,4 % mehr als im Juli
2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % und zeigte damit im Vergleich zum
Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Juli 2024: 3,6 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juli
2025 mit 1,64 Millionen Personen minimal höher als im Juni 2025 (+1 000
Personen; +0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum
Vormonat unverändert bei 3,7 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die
kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient
dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen
Schwankungen weitgehend unabhängig.
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes
(Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt nahezu
unverändert gegenüber dem Vormonat (+4 000 Personen; 0,0 %). In den Monaten Mai
und Juni 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17 000
beziehungsweise 19 000 Personen zurückgegangen.
Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 gegenüber
Juni 2025 um 44 000 Personen (-0,1 %) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022
bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfang
zurückgegangen ( 49 000 Personen; -0,1 %).
Erwerbstätigenzahl im Juli 2025 weiterhin auf Vorjahresniveau
Auch im Vorjahresvergleich gegenüber Juli 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigen
im Juli 2025 nahezu unverändert (+1 000 Personen bzw. 0,0 %). Die Beschäftigung
lag damit im dritten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai und Juni 2025:
ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).
Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2025 weiterhin bei 3,7 %
Im Juli 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 Millionen
Personen erwerbslos. Das waren 149 000 Personen oder 9,4 % mehr als im Juli
2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % und zeigte damit im Vergleich zum
Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Juli 2024: 3,6 %).
Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juli
2025 mit 1,64 Millionen Personen minimal höher als im Juni 2025 (+1 000
Personen; +0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum
Vormonat unverändert bei 3,7 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich die
kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient
dagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen
Schwankungen weitgehend unabhängig.
Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich von
denen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. Die
Abweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken
Autor folgen