Erwerbstätigkeit bleibt im Juli 2025 unverändert

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2025



0,0 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



-0,1 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



0,0 % zum Vorjahresmonat





Im Juli 2025 waren rund 45,8 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) blieb die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt nahezuunverändert gegenüber dem Vormonat (+4 000 Personen; 0,0 %). In den Monaten Maiund Juni 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich noch um 17 000beziehungsweise 19 000 Personen zurückgegangen.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2025 gegenüberJuni 2025 um 44 000 Personen (-0,1 %) ab. Im Juli-Durchschnitt der Jahre 2022bis 2024 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich in ähnlichem Umfangzurückgegangen ( 49 000 Personen; -0,1 %).Erwerbstätigenzahl im Juli 2025 weiterhin auf VorjahresniveauAuch im Vorjahresvergleich gegenüber Juli 2024 blieb die Zahl der Erwerbstätigenim Juli 2025 nahezu unverändert (+1 000 Personen bzw. 0,0 %). Die Beschäftigunglag damit im dritten Monat in Folge auf dem Vorjahresniveau (Mai und Juni 2025:ebenfalls 0,0 % zum Vorjahresmonat).Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2025 weiterhin bei 3,7 %Im Juli 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,74 MillionenPersonen erwerbslos. Das waren 149 000 Personen oder 9,4 % mehr als im Juli2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,9 % und zeigte damit im Vergleich zumVorjahresmonat einen Anstieg um 0,3 Prozentpunkte (Juli 2024: 3,6 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im Juli2025 mit 1,64 Millionen Personen minimal höher als im Juni 2025 (+1 000Personen; +0,1 %). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zumVormonat unverändert bei 3,7 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten: Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat beziehungsweise zum Vorquartal. Hieraus lässt sich diekurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dientdagegen einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalenSchwankungen weitgehend unabhängig.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung unterscheiden sich vondenen aus der Arbeitskräfteerhebung, die in den Mikrozensus integriert ist. DieAbweichungen sind vor allem auf Unterschiede der in beiden Statistiken