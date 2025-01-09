Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 2. Quartal 2025 um 4,1 % zum Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 2. Quartal 2025 um

4,1 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben

Zeitraum um 2,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,

lagen die Reallöhne damit im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im

Vorjahresquartal. Damit setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung

fort.



Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 2. Quartal 2025 bei

den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,6 %), den freiberuflichen,

wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+7,6 %) und den sonstigen

wirtschaftlichen Dienstleistungen (+5,5 %) festzustellen. Demgegenüber

verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Handel, Instandhaltung und Reparatur von

Kraftfahrzeugen (+2,7 %) und Kunst, Unterhaltung und Erholung (+2,7 %) sowie

Verkehr und Lagerei (+1,7 %) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege. In der

Energieversorgung sind die Nominallöhne mit -0,2 % gesunken.





Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn



Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte

das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 2. Quartal 2025 mit

einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,5 % wiederholt die stärksten

Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Verdienste der

Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3 %. Für das oberste Fünftel mit den

höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) lag der

Nominallohnanstieg mit +2,5 % unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



Auszubildende wiesen im 2. Quartal 2025 mit +5,5 % gegenüber dem

Vorjahresquartal ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf. Geringfügig

Beschäftigte hingegen hatten einen Anstieg von nur 0,6 % zu verzeichnen.



Methodische Hinweise:



Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste

einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.

Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der

Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie

wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung

(sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund

wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch

den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das

Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch

im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.



Weitere Informationen:



Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und

Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in

der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online

stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche

Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.



Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im

"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"

(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das

Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und

weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,

Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht

dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



Weitere Auskünfte:

Verdienststatistik

Telefon: +49 611 75 3541

www.destatis.de/kontakt



Pressekontakt:



Statistisches Bundesamt

Pressestelle

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 611-75 34 44



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106344

OTS: Statistisches Bundesamt







