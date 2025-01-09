    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 2. Quartal 2025 um 4,1 % zum Vorjahresquartal

    WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 2. Quartal 2025 um
    4,1 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben
    Zeitraum um 2,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
    lagen die Reallöhne damit im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im
    Vorjahresquartal. Damit setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung
    fort.

    Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 2. Quartal 2025 bei
    den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,6 %), den freiberuflichen,
    wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+7,6 %) und den sonstigen
    wirtschaftlichen Dienstleistungen (+5,5 %) festzustellen. Demgegenüber
    verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Handel, Instandhaltung und Reparatur von
    Kraftfahrzeugen (+2,7 %) und Kunst, Unterhaltung und Erholung (+2,7 %) sowie
    Verkehr und Lagerei (+1,7 %) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege. In der
    Energieversorgung sind die Nominallöhne mit -0,2 % gesunken.

    Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn

    Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte
    das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 2. Quartal 2025 mit
    einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,5 % wiederholt die stärksten
    Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Verdienste der
    Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3 %. Für das oberste Fünftel mit den
    höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) lag der
    Nominallohnanstieg mit +2,5 % unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

    Auszubildende wiesen im 2. Quartal 2025 mit +5,5 % gegenüber dem
    Vorjahresquartal ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf. Geringfügig
    Beschäftigte hingegen hatten einen Anstieg von nur 0,6 % zu verzeichnen.

    Methodische Hinweise:

    Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste
    einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.
    Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der
    Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie
    wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung
    (sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund
    wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch
    den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das
    Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch
    im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.

    Weitere Informationen:

    Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und
    Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in
    der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online
    stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche
    Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.

    Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im
    "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
    (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
    Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
    weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
    Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
    dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Verdienststatistik
    Telefon: +49 611 75 3541
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106344
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 2. Quartal 2025 um 4,1 % zum Vorjahresquartal Die Nominallöhne in Deutschland waren im 2. Quartal 2025 um 4,1 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 2,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lagen die Reallöhne damit im 2. …