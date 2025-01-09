Reallöhne im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im Vorjahresquartal / Nominallöhne steigen im 2. Quartal 2025 um 4,1 % zum Vorjahresquartal
WIESBADEN (ots) - Die Nominallöhne in Deutschland waren im 2. Quartal 2025 um
4,1 % höher als im Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise stiegen im selben
Zeitraum um 2,1 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt,
lagen die Reallöhne damit im 2. Quartal 2025 um 1,9 % höher als im
Vorjahresquartal. Damit setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung
fort.
Überdurchschnittliche Steigerungen der Nominallöhne waren im 2. Quartal 2025 bei
den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen (+7,6 %), den freiberuflichen,
wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+7,6 %) und den sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen (+5,5 %) festzustellen. Demgegenüber
verzeichneten die Wirtschaftsabschnitte Handel, Instandhaltung und Reparatur von
Kraftfahrzeugen (+2,7 %) und Kunst, Unterhaltung und Erholung (+2,7 %) sowie
Verkehr und Lagerei (+1,7 %) vergleichsweise geringe Nominallohnanstiege. In der
Energieversorgung sind die Nominallöhne mit -0,2 % gesunken.
Geringverdienende mit überdurchschnittlichem Nominallohngewinn
Betrachtet man die Vollzeitbeschäftigten nach ihrer Verdienstgrößenklasse, hatte
das Fünftel mit den geringsten Verdiensten (1. Quintil) im 2. Quartal 2025 mit
einem durchschnittlichen Nominallohnwachstum von 6,5 % wiederholt die stärksten
Verdienststeigerungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Verdienste der
Vollzeitkräfte insgesamt stiegen um 4,3 %. Für das oberste Fünftel mit den
höchsten Verdiensten unter den Vollzeitbeschäftigten (5. Quintil) lag der
Nominallohnanstieg mit +2,5 % unter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
Auszubildende wiesen im 2. Quartal 2025 mit +5,5 % gegenüber dem
Vorjahresquartal ein überdurchschnittliches Nominallohnwachstum auf. Geringfügig
Beschäftigte hingegen hatten einen Anstieg von nur 0,6 % zu verzeichnen.
Methodische Hinweise:
Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste
einschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.
Die Ende 2024 ausgelaufene Inflationsausgleichsprämie wurde in der
Verdienststatistik als Bestandteil des Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie
wurde im Sinne der Entgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung
(sonstige Bezüge) definiert, da sie steuer- und abgabefrei war. Aus diesem Grund
wurde die Prämie sowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch
den Verdienstindizes ohne Sonderzahlungen im gleichen Umfang abgebildet. Das
Auslaufen der Inflationsausgleichsprämie zum Ende des Jahres 2024 kann sich auch
im Jahr 2025 noch auf die Entwicklung der Verdienstindizes auswirken.
Weitere Informationen:
Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- und
Nominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und in
der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar. In GENESIS-Online
stehen neben den jährlichen und vierteljährlichen Indizes auch monatliche
Indizes mit Veränderungsraten zum Vorjahresmonat bereit.
Der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen und Beschäftigungsart ist auch im
"Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil des "Dashboard Deutschland"
(www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem Datenportal bündelt das
Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der amtlichen Statistik und
weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und Finanzen sowie Arbeitsmarkt,
Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem "Pulsmesser Wirtschaft" steht
dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Verdienststatistik
Telefon: +49 611 75 3541
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106344
OTS: Statistisches Bundesamt
