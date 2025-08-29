Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Juli 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
-1,5 % zum Vormonat (real)
-1,0 % zum Vormonat (nominal)
+1,9 % zum Vorjahresmonat (real)
Juni 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
+1,0 % zum Vormonat (real)
+0,8 % zum Vormonat (nominal)
+4,9 % zum Vorjahresmonat (real)
+5,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025 gegenüber Juni
2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,5 % und nominal
(nicht preisbereinigt) um 1,0 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli
2024 stieg der Umsatz real um 1,9 % und nominal um 3,1 %. Im Juni 2025
verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2025 nach Revision der
vorläufigen Ergebnisse unverändert einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 0,8
%.
Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli 2025 kalender- und
saisonbereinigt real um 1,8 % und nominal um 1,2 % gegenüber dem Vormonat. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 verzeichnete der Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 % und nominal 2,8 %.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,5 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 wuchsen die Umsätze hier real um 3,5 %
und nominal um 4,2 %.
Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 ein
Umsatzminus von real 3,8 % und nominal 3,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
Juli 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 13,8 % und
nominal 14,1 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates
ergeben.
Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der
Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung
zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45
Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum
Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa
zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen
Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten
Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.
Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und
Versandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit dem Berichtsmonat August
2024 einen (strukturellen) Zuwachs auf.
Weitere Informationen:
Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und
Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden
Tabellen bereit:
- Großhandel (Tabellen 45211)
- Einzelhandel (Tabellen 45212)
- Gastgewerbe (Tabellen 45213)
- Kfz-Handel (Tabellen 45214)
- Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)
Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie
"Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.
Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
Aktualisierungen auf die Ergebnisse.
Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil
des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
Echtzeit bereit.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Einzelhandel
Telefon: +49 611 75 4854
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106346
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen