Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Juli 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



-1,5 % zum Vormonat (real)



-1,0 % zum Vormonat (nominal)



+1,9 % zum Vorjahresmonat (real)





+3,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Juni 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)



+1,0 % zum Vormonat (real)



+0,8 % zum Vormonat (nominal)



+4,9 % zum Vorjahresmonat (real)



+5,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)



Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen

Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025 gegenüber Juni

2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,5 % und nominal

(nicht preisbereinigt) um 1,0 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli

2024 stieg der Umsatz real um 1,9 % und nominal um 3,1 %. Im Juni 2025

verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2025 nach Revision der

vorläufigen Ergebnisse unverändert einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 0,8

%.



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli 2025 kalender- und

saisonbereinigt real um 1,8 % und nominal um 1,2 % gegenüber dem Vormonat. Im

Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 verzeichnete der Umsatz im

Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 % und nominal 2,8 %.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte

Umsatz im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,5 %.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 wuchsen die Umsätze hier real um 3,5 %

und nominal um 4,2 %.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 ein

Umsatzminus von real 3,8 % und nominal 3,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat

Juli 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 13,8 % und

nominal 14,1 %.



Methodische Hinweise:



In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen

Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der

Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.

Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der

kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen

Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten

unabhängig.



Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell

alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die

Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates

ergeben.



Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der

Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung

zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45

Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum

Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa

zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen

Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten

Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.



Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und

Versandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit dem Berichtsmonat August

2024 einen (strukturellen) Zuwachs auf.



Weitere Informationen:



Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und

Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden

Tabellen bereit:



- Großhandel (Tabellen 45211)

- Einzelhandel (Tabellen 45212)

- Gastgewerbe (Tabellen 45213)

- Kfz-Handel (Tabellen 45214)

- Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)



Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie

"Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten

Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen

Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der

Aktualisierungen auf die Ergebnisse.



Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil

des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem

Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der

amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und

Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem

"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in

Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



