    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Juli 2025 (vorläufig, kalender- und
    saisonbereinigt)

    -1,5 % zum Vormonat (real)

    -1,0 % zum Vormonat (nominal)

    +1,9 % zum Vorjahresmonat (real)

    +3,1 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Juni 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

    +1,0 % zum Vormonat (real)

    +0,8 % zum Vormonat (nominal)

    +4,9 % zum Vorjahresmonat (real)

    +5,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025 gegenüber Juni
    2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 1,5 % und nominal
    (nicht preisbereinigt) um 1,0 % gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli
    2024 stieg der Umsatz real um 1,9 % und nominal um 3,1 %. Im Juni 2025
    verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Mai 2025 nach Revision der
    vorläufigen Ergebnisse unverändert einen Anstieg von real 1,0 % und nominal 0,8
    %.

    Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Juli 2025 kalender- und
    saisonbereinigt real um 1,8 % und nominal um 1,2 % gegenüber dem Vormonat. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 verzeichnete der Umsatz im
    Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 % und nominal 2,8 %.

    Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
    Umsatz im Juli 2025 gegenüber dem Vormonat real um 0,7 % und nominal um 0,5 %.
    Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juli 2024 wuchsen die Umsätze hier real um 3,5 %
    und nominal um 4,2 %.

    Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Juli 2025 ein
    Umsatzminus von real 3,8 % und nominal 3,1 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat
    Juli 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 13,8 % und
    nominal 14,1 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
    alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
    Veränderungsraten der Unterpositionen nicht die Veränderungsrate des Aggregates
    ergeben.

    Die vorläufigen Ergebnisse der Konjunkturstatistik im Einzelhandel werden in der
    Regel 30 Tage nach Ende eines Berichtsmonats in der monatlichen Pressemitteilung
    zum Einzelhandelsumsatz sowie in der Datenbank GENESIS-Online veröffentlicht. 45
    Tage nach Monatsende werden die Daten in GENESIS-Online aktualisiert, analog zum
    Veröffentlichungsturnus der Statistischen Landesämter. Daher kann es für etwa
    zwei Wochen zu Abweichungen zwischen den Angaben in der jeweils aktuellen
    Pressemitteilung und den Werten in GENESIS-Online kommen. Die aktualisierten
    Ergebnisse werden als Revisionen in der folgenden Pressemitteilung aufgegriffen.

    Aufgrund der Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und
    Versandhandel weisen die betroffenen Zeitreihen seit dem Berichtsmonat August
    2024 einen (strukturellen) Zuwachs auf.

    Weitere Informationen:

    Aktuelle Ergebnisse der Konjunkturstatistiken im Handel und
    Dienstleistungsbereich stehen in der Datenbank GENESIS-Online in folgenden
    Tabellen bereit:

    - Großhandel (Tabellen 45211)
    - Einzelhandel (Tabellen 45212)
    - Gastgewerbe (Tabellen 45213)
    - Kfz-Handel (Tabellen 45214)
    - Dienstleistungsbereich (Tabellen 47414)

    Weitere Ergebnisse bieten auch die Themenseiten "Groß- und Einzelhandel" sowie
    "Konjunkturindikatoren" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen der befragten
    Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb monatlich die ersten nachgewiesenen
    Ergebnisse. Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der
    Aktualisierungen auf die Ergebnisse.

    Der Einzelhandelsumsatz ist auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das Teil
    des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem
    Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der
    amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und
    Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem
    "Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in
    Echtzeit bereit.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Einzelhandel
    Telefon: +49 611 75 4854
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6106346
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Einzelhandelsumsatz im Juli 2025 real um 1,5 % niedriger als im Vormonat Einzelhandelsumsatz, Juli 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) -1,5 % zum Vormonat (real) -1,0 % zum Vormonat (nominal) +1,9 % zum Vorjahresmonat (real) +3,1 % zum Vorjahresmonat (nominal) Juni 2025 (revidiert, kalender- und …