    Wo lauert der nächste Börsenhype? Das sagt die KI!

    Die Euphorie rund um das Thema "Künstliche Intelligenz" hat die Börsen befeuert. Doch Anleger fragen sich bereits: Was ist der nächste Börsenhype? Wir haben die KI um eine umfassende Recherche gebeten. Antworten.

    Foto: DallE - OpenAi

    Mittels der Funktion "Deep Research", die selbst ChatGPT-Abonnenten nur strikt limitiert zur Verfügung steht, haben wir die KI um eine umfassende Recherche zu folgender Fragestellung gebeten: "Was ist der nächste Börsenhype nach Künstlicher Intelligenz?" Mit der KI-Funktion Deep Rearch analysiert die KI große Mengen an Online-Informationen. 

    Und das ist das zusammengefasste Ergebis: 

    Ganz vorne auf der Liste steht: Quantencomputing. Die Technologie gilt als möglicher Gamechanger, da sie Rechenprobleme lösen könnte, mit denen selbst Supercomputer überfordert sind. Noch sind die Systeme fehleranfällig und eine Massenanwendung ist noch in weiter Ferne, doch einzelne Quantum-Aktien wie Rigetti Computing schossen zuletzt zeitweise um über 1.000 Prozent nach oben – ein Vorgeschmack auf die mögliche Hype-Dynamik.

    Auch die Biotechnologie erlebt nach der Corona-Ära einen neuen Aufschwung. Fortschritte bei Krebs-Immuntherapien, Gentherapien und personalisierter Medizin lassen Anleger:innen auf milliardenschwere Märkte hoffen. Pharma-Giganten wie Merck, Pfizer oder BioNTech investieren Milliarden, während Venture Capital massiv in Start-ups fließt.

    Ein Dauerbrenner bleiben Halbleiter. Ohne Chips funktionieren weder KI noch Elektromobilität oder Cloud-Computing. Prognosen zufolge wird die Branche bis 2030 auf fast eine Billion US-Dollar wachsen. Der jüngste KI-getriebene Chip-Hype rund um Nvidia zeigt, wie hoch das Interesse der Investoren bleibt.

    Die Energiewende mit den Schwerpunkten Solarenergie, Windenergie und grüner Wasserstoff liefert ein weiteres Mega-Thema. Politische Förderprogramme wie der US Inflation Reduction Act treiben Investitionen in Milliardenhöhe an. Zwar bremsen kurzfristige Rückschläge bei Solar- und Windwerten, langfristig gilt der Sektor jedoch als einer der sichersten Wachstumsmärkte.

    Und schließlich die Raumfahrt: "New Space"-Unternehmen wie SpaceX oder Rocket Lab machen Raketenstarts und Satellitennetze zur Realität. Banken wie Morgan Stanley sehen bis 2040 einen Markt von über einer Billion US-Dollar. Zwar verdienen viele Firmen noch kein Geld, doch die Visionen von Satelliteninternet bis Weltraumtourismus sorgen für Fantasie.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
