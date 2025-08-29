Fielmann Aktie fällt um -3,14 % - 29.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Fielmann Aktie. Mit einer Performance von -3,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Fielmann mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -3,04 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fielmann +31,11 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,43 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,30 % 1 Monat -1,81 % 3 Monate -3,04 % 1 Jahr +28,93 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Mrd.EUR wert.

Fielmann Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.