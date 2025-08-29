ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Delivery Hero auf 35 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Delivery Hero auf 35 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Währungsgegenwind beeinflusst Gewinnprognosen negativ.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Delivery Hero von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Währungsgegenwind habe zu einer Senkung des Ausblicks geführt, schrieb Wolfgang Specht in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen. Dies sei enttäuschend. Wegen des starken Wachstums aus eigener Kraft und der niedrigen Bewertung behält er seine Kaufempfehlung bei, senkte aber seine Gewinnschätzungen für den Essenslieferdienst./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate (29. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +32,72 %/+96,80 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 35 Euro
