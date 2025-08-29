Berenberg senkt Ziel für Delivery Hero auf 35 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate (29. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +32,72 %/+96,80 % bedeutet.