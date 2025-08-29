ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Delivery Hero - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel für Delivery Hero auf 43,50 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz negativer Zahlen.
- Großaktionär Prosus beeinflusst die Aktienentwicklung stark.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 45,70 auf 43,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross kappte am Donnerstagabend seine Schätzungen infolge durchwachsener Zahlen und gesenkter Jahresziele. Die Aktie sei aber in einer Sondersituation, Fundamentaldaten seien nicht wirklich entscheidend für ihre Entwicklung hin zum Jahresende. Es gebe nämlich "viele, viele Szenarien" rund um den Großaktionär Prosus, einen aktivistischen Investor und das Wertschöpfungspotenzial./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 03:00 / GMT
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,79 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate (29. August 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -8,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +32,72 %/+96,80 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 43,50 Euro
