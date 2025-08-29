ANALYSE-FLASH
UBS hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,90 Euro
- UBS hebt Puma-Kursziel auf 20,90 Euro an.
- Einstufung von "Sell" auf "Neutral" geändert.
- Fundamentaldaten bleiben schwach, Neubewertung unwahrscheinlich.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon abkoppeln, schrieb Robert Krankowski am Freitag. Die Diskussionen dürften sich nach den jüngsten Spekulationen nämlich vor allem um die weiteren Pläne der Familie Pinault mit ihrem Anteil von 29 Prozent drehen. Puma-Aktien seien mit Blick auf frühere Transaktionen in der Branche zwar optisch günstig, die Ausgangslage sei mit Reebok oder Skechers damals aber nicht vergleichbar. Krankowski glaubt daher nicht an eine massive Neubewertung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 20,71 auf Tradegate (29. August 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +15,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,74 %/+90,66 % bedeutet.
