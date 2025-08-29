UBS hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,90 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 20,71 auf Tradegate (29. August 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +15,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,74 %/+90,66 % bedeutet.