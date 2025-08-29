    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Puma-Kursziel auf 20,90 Euro an.
    • Einstufung von "Sell" auf "Neutral" geändert.
    • Fundamentaldaten bleiben schwach, Neubewertung unwahrscheinlich.
    ANALYSE-FLASH - UBS hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,90 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon abkoppeln, schrieb Robert Krankowski am Freitag. Die Diskussionen dürften sich nach den jüngsten Spekulationen nämlich vor allem um die weiteren Pläne der Familie Pinault mit ihrem Anteil von 29 Prozent drehen. Puma-Aktien seien mit Blick auf frühere Transaktionen in der Branche zwar optisch günstig, die Ausgangslage sei mit Reebok oder Skechers damals aber nicht vergleichbar. Krankowski glaubt daher nicht an eine massive Neubewertung./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Puma SE!
    Long
    19,24€
    Basispreis
    1,99
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    22,51€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 10,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PUMA

    +0,72 %
    +15,00 %
    +2,07 %
    -12,67 %
    -45,68 %
    -66,28 %
    -70,35 %
    +18,51 %
    +1.377,46 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 20,71 auf Tradegate (29. August 2025, 10:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +15,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,14 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -23,74 %/+90,66 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 20,90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 20,90, was einem Rückgang von +-0,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS hebt Puma auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 20,90 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon …