    Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für TAG Immobilien auf 19 Euro angehoben
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für TAG Immobilien
    • Wachstum in Polen durch Zukauf stark beschleunigt
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TAG Immobilien von 18 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem jüngsten Zukauf sei das Wachstum des Immobilienkonzerns in Polen auf der Überholspur, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 07:50 / CET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,43 auf Tradegate (29. August 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,92 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+29,37 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 19 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
