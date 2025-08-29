Deutsche Bank hebt Ziel für TAG Immobilien auf 19 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 15,43 auf Tradegate (29. August 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,19 %.

Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,92 Mrd..

TAG Immobilien zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 18,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +16,43 %/+29,37 % bedeutet.