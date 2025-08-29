    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europapremiere des chinesischen Films "Dead to Rights" in München

    München (ots/PRNewswire) - CMG-News

    In München hat am Donnerstag die Europapremiere des Films "Dead to Rights" über
    das Nanjing-Massaker von 1937 stattgefunden. Rund 400 Zuschauer verfolgten die
    Aufführung.

    https://german.cgtn.com/2025/08/29/ARTI1756435512555875

    Die Premiere wurde gemeinsam vom chinesischen Generalkonsulat in München und der
    Hauptabteilung für Sprachendienste in Europa und Lateinamerika der China Media
    Group organisiert.

    Der chinesische Generalkonsul in München, Qiu Xuejun, betonte in einer Rede die
    besondere Bedeutung der Premiere für Deutschland. Das chinesische Volk sei
    bereit, gemeinsam mit Menschen weltweit, darunter auch den deutschen und
    europäischen Völkern, an die Geschichte zu erinnern, den Frieden zu schätzen,
    Hegemonialbestrebungen entgegenzutreten und den Aufbau einer Gemeinschaft mit
    geteilter Zukunft der Menschheit voranzutreiben.

    Während des Massakers hatte der Deutsche John Rabe, damals Vertreter von Siemens
    in der vom Krieg zerstörten Stadt, zusammen mit anderen Ausländern eine
    internationale Sicherheitszone eingerichtet, um Zivilisten vor den japanischen
    Invasoren zu schützen. Für seine Rettung von rund 250.000 Chinesen zwischen 1937
    und 1938 erhielt Rabe den Beinamen "Oskar Schindler von China". Sein Enkel
    Thomas Rabe, der an der Premiere teilnahm, hob hervor: "Der Frieden des
    chinesischen Volkes war schwer erkämpft. Ich bin sehr stolz auf das, was wir im
    humanitären Bereich machen und mit unseren Freunden in China umsetzen."

    Erhard Rau, Vorsitzender des Fördervereins für Wirtschaft und Kultur
    Deutschland, äußerte nach der Vorführung, der Film sollte weltweit gezeigt
    werden. "Es geht nicht so sehr darum, dass wir nun diese schrecklichen
    Erlebnisse in uns haben, sondern es geht darum, dass wir aus diesem Film lernen.
    Für die Zukunft. Deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Filme gezeigt werden,
    damit wir uns verbinden können mit dem damaligen Schicksal der Menschen."

    Bernd Einmeier, Vorsitzender der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für
    Wirtschaft, Bildung und Kultur, bezeichnete "Dead to Rights" nach der Premiere
    als großartigen Film. Es sei bedeutsam, dass solche Filme in Deutschland und
    Europa gezeigt würden, da die Geschichte von Nanjing vielen Europäern kaum
    bekannt sei. Der Regisseur habe es geschafft, die Ereignisse eindrucksvoll
    darzustellen, und moderne Inszenierung helfe, die Erinnerung wachzuhalten.

    Auch Werner Zuse vom Schiller-Institut Vereinigung für Staatskunst e.V. zeigte
    sich beeindruckt. Die Gräuel der japanischen Truppen würden durch den Film
    deutlich greifbarer als bisher. "Ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg geboren.
    Damals haben wir klar gesagt: nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg", so Zuse.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760759/image_5052246_10586537.jpg

    View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pres
    semitteilungen/europapremiere-des-chinesischen-films-dead-to-rights-in-munchen-3
    02541811.html

    Pressekontakt:

    Jing Xi xijing@cctv.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169281/6106360
    OTS: CMG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Europapremiere des chinesischen Films "Dead to Rights" in München CMG-News In München hat am Donnerstag die Europapremiere des Films "Dead to Rights" über das Nanjing-Massaker von 1937 stattgefunden. Rund 400 Zuschauer verfolgten die Aufführung. https://german.cgtn.com/2025/08/29/ARTI1756435512555875 Die Premiere …