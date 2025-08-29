    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Wachstumsziele halbiert

    No Novo, no Party: Wie ein Pharma-Gigant über Dänemarks Wirtschaft entscheidet!

    Die dänische Regierung hat am Freitag ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt 2025 deutlich nach unten korrigiert. Statt eines Wachstums von drei Prozent erwartet das Wirtschaftsministerium nun nur noch 1,4 Prozent.

    Foto: Christian Schultz/dpa

    Hauptgrund sind die schwächeren Aussichten für den Pharmariesen Novo Nordisk, dessen Exporte zuletzt spürbar unter Druck geraten sind. Novo Nordisk, Hersteller der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy zur Gewichtsreduktion, hatte in den vergangenen Jahren erheblich zum Boom der dänischen Wirtschaft beigetragen.

    2024 wuchs das Bruttoinlandsprodukt noch um 3,7 Prozent, getragen vor allem durch den Export pharmazeutischer Produkte. Doch seit Jahresbeginn sind die Ausfuhren in die USA nach einem massiven Anstieg Ende 2024 deutlich eingebrochen. Gründe dafür sind laut Ministerium ein zuvor aufgebauter Lagerbestand sowie zunehmender Wettbewerb im US-Markt für Abnehmpräparate, in dem Novo Marktanteile verloren hat. Auch Generika setzen den Absatzmöglichkeiten zu.

    "Das Wachstum im ersten Quartal 2025 war schwächer als erwartet. Zusammen mit den amerikanischen Zollerhöhungen und den nach unten korrigierten Erwartungen für die Pharmaindustrie hat dies zu einer deutlichen Abwärtskorrektur geführt", erklärte das Wirtschaftsministerium.

    Hinzu kommt die Belastung durch die zwischenzeitlich drohenden US-Zölle auf europäische Pharmaprodukte, die den Sektor in diesem Jahr erschüttert hatten. Zwar sorgt das jüngste Handelsabkommen zwischen Washington und Brüssel inzwischen für etwas Stabilität, dennoch hat die Unsicherheit Spuren hinterlassen.

    Trotz der herabgesetzten Prognose betonte die Regierung die robuste Verfassung der Wirtschaft. Beschäftigung und Binnenkonsum seien stabil, zudem werde die Inflation voraussichtlich unter zwei Prozent bleiben.

    Für 2026 zeigt sich das Ministerium wieder optimistischer. Dank höherer privater und öffentlicher Ausgaben hob es die Wachstumsprognose von 1,4 auf 2,1 Prozent an.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 47,54EUR auf Tradegate (29. August 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
