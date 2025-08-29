Rheinmetall Aktie gewinnt an Wert - 29.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,87 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Rheinmetall auf +171,73 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,71 % 1 Monat -0,18 % 3 Monate -12,87 % 1 Jahr +207,86 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, trotz der Eröffnung einer neuen Munitionsfabrik. Technische Analysen zeigen sowohl mögliche Aufwärtsziele als auch Risiken eines Rückgangs. Zudem wird die Rolle der Rüstungsindustrie im aktuellen geopolitischen Kontext thematisiert, wobei einige Teilnehmer eine stärkere Unterstützung für diese Branche fordern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,90 Mrd. wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag bislang uneinheitlich präsentiert. Der Dax sank zuletzt unter die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten, konkret um 0,4 Prozent auf 23.941 Punkte, womit sich ein Wochenverlust von rund zwei Prozent …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.