NextGen Digital Platforms gibt Absichtserklärung für strategische Investition in Centi Ltd. bekannt, einem führenden Anbieter von Stablecoin-Zahlungslösungen

Vancouver, BC – 28. August 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. („NextGen“ oder das “Unternehmen”) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung (die „LOI“) über eine strategische Investition (die „Akquisition“) in Centi Ltd. („Centi“), einen aufstrebenden Marktführer im Bereich blockchainbasierter digitaler Zahlungslösungen, unterzeichnet hat.

Die Plattform von Centi für Unternehmen umfasst mobile Anwendungen für Verbraucher, eine Infrastruktur für die Verarbeitung von Händlerzahlungen, Stablecoin-Systeme und grenzüberschreitende Zahlungsfunktionen – alles vollständig anpassbar mit dem Branding des Partners. Die Technologie von Centi ermöglicht es Händlern, lokalen Unternehmen und Markenorganisationen, auf einfache Weise digitale Gutscheine, Treueprogramme und Sammlerstücke zu erstellen und zu verwalten und so neue Formen der Kundenbindung zu erschließen.

Das überwachte, nicht-verwahrende Wallet-Design von Centi stellt sicher, dass Benutzer direkten Zugriff auf ihre Vermögenswerte in der Blockchain behalten. Die Vermögenswerte sind geschützt, sicher und können über weit verbreitete Tools wie MetaMask verbunden werden. Im Gegensatz zu traditionellen Bankeinlagen oder Börsensalden bleiben diese Vermögenswerte ausschließlich im Besitz ihrer Inhaber – ein überzeugender Vorteil in Märkten wie Europa, wo die Skepsis gegenüber digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) wächst und Verbraucher aktiv nach Alternativen suchen.

Als Gegenleistung für diese Investition erhält NextGen eine exklusive Lizenz für den Betrieb und die Vermarktung der Technologie von Centi in Nordamerika. Damit erhält das Unternehmen das alleinige Recht, diese Plattform unter seiner eigenen Marke einzusetzen, zu integrieren und zu erweitern, was einen strategischen Meilenstein in der zuvor angekündigten Absicht von NextGen darstellt, seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Infrastruktur auszubauen.

„Diese Investition bringt uns unserem Ziel näher, digitale Vermögenswerte mit traditionellen Finanzdienstleistungen und realen Geschäftsabläufen zu verbinden“, sagte Matthew Priebe, CEO von NextGen. „Centi hat ein bewährtes Ökosystem aus Händlern und Verbrauchern aufgebaut, die bereits täglich mit digitaler Infrastruktur Transaktionen durchführen. Die Einführung dieses Modells in Nordamerika verschafft NextGen einen sofortigen Einstieg in den Bereich der Stablecoin-Zahlungen und positioniert uns gleichzeitig an der Spitze der Blockchain-basierten Innovationen in den Bereichen Kundenbindung, Prämien und digitaler Handel. Wir konzentrieren uns darauf, Chancen zu nutzen, die unsere Plattform stärken und messbare Ergebnisse für unsere Aktionäre liefern.“