Deutsche Pfandbriefbank Aktie fällt um -3,01 % - 29.08.2025

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist bisher um -3,01 % auf 5,3150€ gefallen. Das sind -0,1650 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -6,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,36 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutsche Pfandbriefbank auf +10,68 %.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,89 % 1 Monat -3,36 % 3 Monate -6,75 % 1 Jahr +4,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, deren Kurs aktuell bei 5,33 € liegt. Es gibt Kaufinteresse bei diesem Preis, während einige Mitglieder die aktive Problemlösung der Bank loben. Gleichzeitig wird die Transparenz der Bank bezüglich Kreditlaufzeiten kritisiert, was als potenzielles Risiko angesehen wird. Die Meinungen über die finanziellen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Aktie sind geteilt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 718,10 Mio. wert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.