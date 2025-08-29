    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    SILTRONIC AG Aktie knickt um -2,53 % ein - 29.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die SILTRONIC AG Aktie bisher Verluste von -2,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SILTRONIC AG Aktie.

    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

    SILTRONIC AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -2,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SILTRONIC AG Aktionäre einen Verlust von -0,55 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,50 % verloren.

    SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,78 %
    1 Monat -17,27 %
    3 Monate -0,55 %
    1 Jahr -50,03 %

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. wert.

    SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SILTRONIC AG

    -3,07 %
    +0,78 %
    -17,27 %
    -0,55 %
    -50,03 %
    -48,14 %
    -54,40 %
    +42,07 %
    -6,92 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
