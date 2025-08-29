SILTRONIC AG Aktie knickt um -2,53 % ein - 29.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -2,53 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SILTRONIC AG Aktionäre einen Verlust von -0,55 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +0,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,50 % verloren.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,78 % 1 Monat -17,27 % 3 Monate -0,55 % 1 Jahr -50,03 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. wert.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.