Affirm Holdings Registered (A) - Aktie mit Kurssprung +14,57 % - 29.08.2025

Mit einer Performance von +14,57 % konnte die Affirm Holdings Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Affirm Holdings ist ein prominenter Anbieter von "Buy Now, Pay Later"-Lösungen, der sich durch transparente Gebühren und keine versteckten Kosten auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Klarna, Afterpay und PayPal.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Affirm Holdings Registered (A) über einen Zuwachs von +66,93 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +23,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Affirm Holdings Registered (A) auf +34,71 %.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,81 % 1 Monat +33,91 % 3 Monate +66,93 % 1 Jahr +144,65 %

Informationen zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie

Es gibt 282 Mio. Affirm Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,18 Mrd. wert.

Affirm Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Affirm Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.