    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAffirm Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Affirm Holdings Registered (A)

    Besonders beachtet!

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Affirm Holdings Registered (A) - Aktie mit Kurssprung +14,57 % - 29.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Affirm Holdings Registered (A) Aktie bisher um +14,57 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Affirm Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Affirm Holdings Registered (A) - Aktie mit Kurssprung +14,57 % - 29.08.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Affirm Holdings ist ein prominenter Anbieter von "Buy Now, Pay Later"-Lösungen, der sich durch transparente Gebühren und keine versteckten Kosten auszeichnet. Hauptkonkurrenten sind Klarna, Afterpay und PayPal.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Mit einer Performance von +14,57 % konnte die Affirm Holdings Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AFFIRM HLDGS A!
    Short
    90,00€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 6,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    76,83€
    Basispreis
    1,33
    Ask
    × 5,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Affirm Holdings Registered (A) über einen Zuwachs von +66,93 % freuen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +23,81 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Affirm Holdings Registered (A) auf +34,71 %.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,81 %
    1 Monat +33,91 %
    3 Monate +66,93 %
    1 Jahr +144,65 %

    Informationen zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 282 Mio. Affirm Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,18 Mrd. wert.

    Affirm Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Affirm Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Affirm Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Affirm Holdings Registered (A)

    +14,13 %
    +23,81 %
    +33,91 %
    +66,93 %
    +144,65 %
    +226,93 %
    -20,30 %
    ISIN:US00827B1061WKN:A2QL1G



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Affirm Holdings Registered (A) - Aktie mit Kurssprung +14,57 % - 29.08.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Affirm Holdings Registered (A) Aktie bisher um +14,57 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Affirm Holdings Registered (A) Aktie.