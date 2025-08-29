Nun hat Vizepräsident Vance es klar formuliert: nicht die Bürokraten der US-Notenbank Fed sollten über die Zinsen bestimmen, sondern Donald Trump als gewählter US-Präsident! Damit spricht Vance das aus, was offenkundig der Plan ist: dass faktisch Trump der neue Fed-Chef sein sollte - aber dafür braucht man zuerst unbedingt die Mehrheit bei den sieben Fed-Gouverneuren! Das wird nur erreicht, wenn es gelingt, Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus der Fed zu drängen durch die Vorwürfe des Hypothekenbetrugs - aber das wird schwer und mindestens lange dauern. Heute die PCE-Daten zur Inflation - das dürfte wichtig werden für die Frage, ob die Fed wirklich im September die Zinsen senkt..

Hinweise aus Video:

1. USA vor Griechenland-Moment: Droht jetzt eine Schuldenkrise?

2. KI-Euphorie am Ende? Aktuelle DELL-Zahlen sind eine Warnung!

Das Video "Vizepräsident Vance: Trump soll die Zinsen bestimmen, nicht die Fed!" sehen Sie hier