    Videoausblick

    Vizepräsident Vance: Trump soll die Zinsen bestimmen, nicht die Fed!

    Nun hat Vizepräsident Vance es klar formuliert: nicht die Bürokraten der US-Notenbank Fed sollten über die Zinsen bestimmen, sondern Donald Trump als gewählter US-Präsident!

    Nun hat Vizepräsident Vance es klar formuliert: nicht die Bürokraten der US-Notenbank Fed sollten über die Zinsen bestimmen, sondern Donald Trump als gewählter US-Präsident! Damit spricht Vance das aus, was offenkundig der Plan ist: dass faktisch Trump der neue Fed-Chef sein sollte - aber dafür braucht man zuerst unbedingt die Mehrheit bei den sieben Fed-Gouverneuren! Das wird nur erreicht, wenn es gelingt, Fed-Gouverneurin Lisa Cook aus der Fed zu drängen durch die Vorwürfe des Hypothekenbetrugs - aber das wird schwer und mindestens lange dauern. Heute die PCE-Daten zur Inflation - das dürfte wichtig werden für die Frage, ob die Fed wirklich im September die Zinsen senkt..

    Hinweise aus Video:

    1. USA vor Griechenland-Moment: Droht jetzt eine Schuldenkrise?

    2. KI-Euphorie am Ende? Aktuelle DELL-Zahlen sind eine Warnung!

     

    Das Video "Vizepräsident Vance: Trump soll die Zinsen bestimmen, nicht die Fed!" sehen Sie hier




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
