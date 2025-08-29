Tilray Brands Aktie knickt ein - 29.08.2025

Mit einer Performance von -1,16 % musste die Tilray Brands Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Tilray Brands ist ein führender Cannabisproduzent mit einem breiten Produktportfolio und starker internationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Canopy Growth und Aurora Cannabis. Tilray punktet mit strategischen Partnerschaften und einer diversifizierten Produktpalette.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Tilray Brands-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +200,44 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tilray Brands Aktie damit um +26,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +122,82 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Tilray Brands auf -5,26 %.

Tilray Brands Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,34 % 1 Monat +122,82 % 3 Monate +200,44 % 1 Jahr -19,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tilray Brands Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Tilray-Aktie, insbesondere um die Auswirkungen neuer Produkte im medizinischen Cannabisbereich auf die Kursentwicklung. Die Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung sind geteilt, wobei einige Teilnehmer optimistisch auf Kurse um 2-3 Euro blicken, während andere skeptisch sind. Die allgemeine Stimmung ist, dass die Aktie volatil bleibt, aber Potenzial für Kursgewinne hat, insbesondere durch positive Gesetzesänderungen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tilray Brands eingestellt.

Informationen zur Tilray Brands Aktie

Es gibt 1 Mrd. Tilray Brands Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd. wert.

Tilray Brands Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tilray Brands Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tilray Brands Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.