tonies Registered (A) - Aktie steigt rasant +13,80 % - 29.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +13,80 % im Plus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von tonies Registered (A) einen Gewinn von +23,60 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +26,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei tonies Registered (A) auf -1,96 %.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +26,95 % 1 Monat +21,20 % 3 Monate +23,60 % 1 Jahr +18,89 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur tonies Registered (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Tonies-Aktie, die in den letzten Tagen gestiegen ist. Viele Teilnehmer erwarten, dass die Aktie durch das bevorstehende Weihnachtsgeschäft die 10 Euro-Marke erreichen könnte. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung und der Notwendigkeit, Marktanteile zu gewinnen. Übernahmegerüchte durch größere Unternehmen wie Mattel oder Disney werden ebenfalls thematisiert, was das Interesse an der Aktie steigert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber tonies Registered (A) eingestellt.

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 846,71 Mio. wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag bislang uneinheitlich präsentiert. Der Dax sank zuletzt unter die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten, konkret um 0,4 Prozent auf 23.941 Punkte, womit sich ein Wochenverlust von rund zwei Prozent …

Aktien von Tonies haben ihre Erholungsrally am Freitag fortgesetzt. Seit Ankündigung der Toniebox 2 und von Tonieplay am Mittwoch kletterten die Papiere der Audio-Plattform für Kinder um 23 Prozent auf 7,24 Euro. Das ist das höchste Niveau seit …

Original-Research: tonies SE - from NuWays AG 29.08.2025 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.