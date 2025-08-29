    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    AKTIEN IM FOKUS

    Fielmann schwächeln erneut - MWB bleibt aber optimistisch

    Für Sie zusammengefasst
    • Fielmann-Aktien fallen erneut um 3 Prozent.
    • Anleger unsicher über Jahresziele, Analyst optimistisch.
    • Kursziel von 68 Euro, Rückkehr auf Frühjahrsniveau möglich.
    AKTIEN IM FOKUS - Fielmann schwächeln erneut - MWB bleibt aber optimistisch
    Foto: PhotoDesign - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fielmann kommen nach dem Vortageseinbruch am Freitag nicht auf die Beine. Die Papiere der Optikerkette näherten sich mit minus 3 Prozent wieder dem Vortagestief, das mit 51,40 Euro exakt auf dem Niveau vom Juni-Tief gelegen hatte.

    Anleger fragen sich offenbar weiter, ob die tags zuvor bestätigten Jahresziele möglicherweise doch zu hoch liegen. Analyst Thomas Wissler von MWB Research hält sowohl den angestrebten Umsatz als auch die avisierte Profitabilität allerdings für gut erreichbar. Zudem lobte er die "klaren Ziele für 2030", die angesichts der verlässlichen Umsetzung in der Vergangenheit für eine attraktive Anlagestory sorgten.

    Mit seinem Kursziel von 68 Euro traut er den Aktien eine Rückkehr auf das Niveau vom Frühjahr 2021 zu. Der vermeintliche Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2020 war zuletzt allerdings nur ein Strohfeuer./ag/mis

    ISIN:DE0005772206WKN:577220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 52,60 auf Tradegate (29. August 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -7,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 4,44 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der Fielmann Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -1,52 %/+26,89 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
