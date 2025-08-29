Geschäftsklima im Osten hellt sich leicht auf

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der ostdeutschen Wirtschaft hat sich nach Angaben des Dresdner Ifo Instituts im August leicht aufgehellt. Die befragten Unternehmen beurteilten ihre Geschäftslage etwas schlechter als im Vormonat, hoben aber ihre Geschäftserwartungen gegenüber Juli leicht an, teilte das Institut mit.

Allerdings gibt mit Blick auf die einzelnen Unternehmensbereiche, die das Institut jeden Monat abfragt, Unterschiede. In der Industrie habe sich das Geschäftsklima geringfügig abgekühlt, hieß es. Die Unternehmen hätten ihre aktuelle Lage etwas negativer eingeschätzt als im Vormonat. Auch die künftigen Geschäftserwartungen fielen etwas trüber aus.