Wenn die Ether-Rallye kippt, droht dem S&P 500 ein Mega-Einbruch, warnt Essaye

Der Aufwärtstrend des S&P 500 könnte ins Wanken geraten, sollte die Outperformance von Ether gegenüber Bitcoin an Dynamik verlieren. Tom Essaye, Gründer von Sevens Report Research, warnt, dass der Index in diesem Fall einem Rückgang von 10 bis 20 Prozent ausgesetzt sein könnte. Historisch habe sich gezeigt, dass ein stark steigendes Verhältnis von Ether zu Bitcoin mit raschen, aber kurzlebigen Aktienrallyes zusammenfiel, die häufig an Markt-Höchstständen endeten. "In den letzten zehn Jahren sind die Aktienkurse jedes Mal, wenn wir einen so robusten und ausgeprägten Anstieg des Kryptopaares ETH/BTC gesehen haben, im Gleichschritt nach oben geschnellt", erklärte Essaye.

Aktuell ist der S&P 500 auf Rekordkurs. Er hat seit Jahresbeginn um über 10 Prozent zugelegt und liegt rund 30 Prozent höher als im April-Tief. Doch die Erfahrung zeigt: Sobald Ether seine relative Stärke gegenüber Bitcoin verliert, folgte in der Vergangenheit meist eine Phase höherer Volatilität, in der die Aktienmärkte deutlich nachgaben. Beispiele sind die Rallye Ende 2019 vor dem Pandemie-Crash 2020 oder der Anstieg von 2021, dem der Bärenmarkt von 2022 folgte. Das ETH/BTC-Verhältnis ist seit seinem Tief im April um 130 Prozent gestiegen – parallel zur Erholung der Aktienmärkte. Ob sich dieser Zusammenhang erneut bewahrheitet, bleibt entscheidend.