Kryptos als Crash-Barometer
Wenn die Ether-Rallye kippt, droht dem S&P 500 ein Mega-Einbruch, warnt Essaye
Historische Muster zeigen: Bricht die Ether-Rallye gegenüber Bitcoin ein, folgt oft ein harter Rückschlag an der Wall Street.
- Ether-Rallye könnte S&P 500 Rückschlag bringen.
- Historische Muster zeigen Volatilität bei ETH/BTC.
- Analysten sehen Potenzial für Ether bis 7.000 USD.
Der Aufwärtstrend des S&P 500 könnte ins Wanken geraten, sollte die Outperformance von Ether gegenüber Bitcoin an Dynamik verlieren. Tom Essaye, Gründer von Sevens Report Research, warnt, dass der Index in diesem Fall einem Rückgang von 10 bis 20 Prozent ausgesetzt sein könnte. Historisch habe sich gezeigt, dass ein stark steigendes Verhältnis von Ether zu Bitcoin mit raschen, aber kurzlebigen Aktienrallyes zusammenfiel, die häufig an Markt-Höchstständen endeten. "In den letzten zehn Jahren sind die Aktienkurse jedes Mal, wenn wir einen so robusten und ausgeprägten Anstieg des Kryptopaares ETH/BTC gesehen haben, im Gleichschritt nach oben geschnellt", erklärte Essaye.
Aktuell ist der S&P 500 auf Rekordkurs. Er hat seit Jahresbeginn um über 10 Prozent zugelegt und liegt rund 30 Prozent höher als im April-Tief. Doch die Erfahrung zeigt: Sobald Ether seine relative Stärke gegenüber Bitcoin verliert, folgte in der Vergangenheit meist eine Phase höherer Volatilität, in der die Aktienmärkte deutlich nachgaben. Beispiele sind die Rallye Ende 2019 vor dem Pandemie-Crash 2020 oder der Anstieg von 2021, dem der Bärenmarkt von 2022 folgte. Das ETH/BTC-Verhältnis ist seit seinem Tief im April um 130 Prozent gestiegen – parallel zur Erholung der Aktienmärkte. Ob sich dieser Zusammenhang erneut bewahrheitet, bleibt entscheidend.
Während Bitcoin in diesem Jahr bislang um knapp 20 Prozent gestiegen ist, hat Ether mit über 32 Prozent Zuwachs deutlich outperformt. In den letzten drei Monaten betrug der Anstieg sogar rund 76 Prozent. Am 24. August erreichte das Verhältnis ETH/BTC mit 0,043 den höchsten Stand seit Herbst 2024. Essaye warnt jedoch, dass das Risiko eines Auslaufens des Long-ETH/Short-BTC-Handels unterschätzt werde und Anleger eine Abschwächung der Dynamik im Blick behalten müssten.
Unabhängig von dieser historischen Korrelation sehen viele Analysten weiteres Kurspotenzial für Ether. Nach dem Rekordhoch von 4.955 US-Dollar erwarten Experten wie Luke Nolan von CoinShares, dass institutionelle Käufe und regulatorische Fortschritte den Kurs bis Jahresende auf bis zu 7.000 US-Dollar treiben könnten. Entscheidend sei das günstige Umfeld durch neue US-Gesetze für Stablecoins und mögliche Zulassungen von Staking-ETFs. Allerdings gilt die Zone um 6.000 US-Dollar als psychologisch schwer zu überwindende Hürde.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion