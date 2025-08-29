    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Kryptos als Crash-Barometer

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wenn die Ether-Rallye kippt, droht dem S&P 500 ein Mega-Einbruch, warnt Essaye

    Historische Muster zeigen: Bricht die Ether-Rallye gegenüber Bitcoin ein, folgt oft ein harter Rückschlag an der Wall Street.

    Für Sie zusammengefasst
    Kryptos als Crash-Barometer - Wenn die Ether-Rallye kippt, droht dem S&P 500 ein Mega-Einbruch, warnt Essaye
    Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS

    Der Aufwärtstrend des S&P 500 könnte ins Wanken geraten, sollte die Outperformance von Ether gegenüber Bitcoin an Dynamik verlieren. Tom Essaye, Gründer von Sevens Report Research, warnt, dass der Index in diesem Fall einem Rückgang von 10 bis 20 Prozent ausgesetzt sein könnte. Historisch habe sich gezeigt, dass ein stark steigendes Verhältnis von Ether zu Bitcoin mit raschen, aber kurzlebigen Aktienrallyes zusammenfiel, die häufig an Markt-Höchstständen endeten. "In den letzten zehn Jahren sind die Aktienkurse jedes Mal, wenn wir einen so robusten und ausgeprägten Anstieg des Kryptopaares ETH/BTC gesehen haben, im Gleichschritt nach oben geschnellt", erklärte Essaye.

    Aktuell ist der S&P 500 auf Rekordkurs. Er hat seit Jahresbeginn um über 10 Prozent zugelegt und liegt rund 30 Prozent höher als im April-Tief. Doch die Erfahrung zeigt: Sobald Ether seine relative Stärke gegenüber Bitcoin verliert, folgte in der Vergangenheit meist eine Phase höherer Volatilität, in der die Aktienmärkte deutlich nachgaben. Beispiele sind die Rallye Ende 2019 vor dem Pandemie-Crash 2020 oder der Anstieg von 2021, dem der Bärenmarkt von 2022 folgte. Das ETH/BTC-Verhältnis ist seit seinem Tief im April um 130 Prozent gestiegen – parallel zur Erholung der Aktienmärkte. Ob sich dieser Zusammenhang erneut bewahrheitet, bleibt entscheidend.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.050,00€
    Basispreis
    4,62
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.986,47€
    Basispreis
    4,09
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Tipp aus der RedaktionKrypto-Bros aufgepasst! Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt loslegen!

     

    Während Bitcoin in diesem Jahr bislang um knapp 20 Prozent gestiegen ist, hat Ether mit über 32 Prozent Zuwachs deutlich outperformt. In den letzten drei Monaten betrug der Anstieg sogar rund 76 Prozent. Am 24. August erreichte das Verhältnis ETH/BTC mit 0,043 den höchsten Stand seit Herbst 2024. Essaye warnt jedoch, dass das Risiko eines Auslaufens des Long-ETH/Short-BTC-Handels unterschätzt werde und Anleger eine Abschwächung der Dynamik im Blick behalten müssten.

    Unabhängig von dieser historischen Korrelation sehen viele Analysten weiteres Kurspotenzial für Ether. Nach dem Rekordhoch von 4.955 US-Dollar erwarten Experten wie Luke Nolan von CoinShares, dass institutionelle Käufe und regulatorische Fortschritte den Kurs bis Jahresende auf bis zu 7.000 US-Dollar treiben könnten. Entscheidend sei das günstige Umfeld durch neue US-Gesetze für Stablecoins und mögliche Zulassungen von Staking-ETFs. Allerdings gilt die Zone um 6.000 US-Dollar als psychologisch schwer zu überwindende Hürde.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kryptos als Crash-Barometer Wenn die Ether-Rallye kippt, droht dem S&P 500 ein Mega-Einbruch, warnt Essaye Historische Muster zeigen: Bricht die Ether-Rallye gegenüber Bitcoin ein, folgt oft ein harter Rückschlag an der Wall Street.