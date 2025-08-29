Alibaba: Cloud-Wachstum & Chip-Poker gegen Nvidia lassen Aktie steigen

Im Kerngeschäft E-Commerce bremste der Preiskampf mit Rivalen wie JD.com und Meituan. Das Segment Quick Commerce erzielte zwar ein Umsatzplus von 12 Prozent auf 14,8 Milliarden Yuan, drückte aber die Margen. Analysten warnen, dass der Wettbewerb um Rabatte die Gewinne belasten könnte.

Alibaba hat im jüngsten Quartal trotz schwachem Heimmarkt die Anleger überzeugt. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 247,7 Milliarden Yuan (34,6 Milliarden US-Dollar) und lag damit unter den Erwartungen, während das Nettoergebnis durch Gewinne aus Beteiligungen deutlich zulegte. Ohne diesen Effekt wäre der Nettogewinn um 18 Prozent gesunken, da das Unternehmen Milliarden in den hart umkämpften Schnellliefermarkt investiert.

Für Rückenwind sorgte dagegen die Cloud-Sparte, die ihre Erlöse um 26 Prozent steigerte. Besonders die Nachfrage nach KI-Produkten trieb das Geschäft: Zum achten Mal in Folge erzielten diese dreistelliges Wachstum. "Angetrieben durch die robuste Nachfrage nach KI verzeichnete die Cloud Intelligence Group ein beschleunigtes Umsatzwachstum", erklärte CEO Eddie Wu. Anleger belohnten die Zahlen mit einem Kursplus von 3,8 Prozent im vorbörslichen US-Handel.

Parallel arbeitet Alibaba an technologischer Unabhängigkeit: Laut Wall Street Journal hat der Konzern einen neuen Chip entwickelt, der vielseitiger sein soll als frühere Eigenentwicklungen und ein breiteres Spektrum an KI-Inferenzaufgaben abdeckt. Der Chip befindet sich in der Testphase und ist kompatibel mit Nvidia-Systemen – ein entscheidender Vorteil, da Programme für Nvidia-Hardware ohne großen Aufwand weiterverwendet werden können. Produziert wird er von einem chinesischen Fertiger, nachdem die USA den taiwanischen Hersteller TSMC daran gehindert haben, High-End-KI-Chips für China zu fertigen.

Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Peking Unternehmen auffordert, weniger von US-Technologie abhängig zu sein. Zwar hatte die US-Regierung Nvidia im Juli erlaubt, H20-Chips wieder nach China zu exportieren, doch chinesische Behörden warnten die Firmen anschließend vor Käufen unter Hinweis auf angebliche Sicherheitsrisiken.

Trotz dieser geopolitischen Spannungen bleibt KI das Wachstumsfeld. Alibabas Aktien haben seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent zugelegt, getragen von der Stärke im Cloud-Segment und dem Ausbau der internationalen E-Commerce-Plattformen. Der Titel ist heute auch Thema in der Börsenlounge von Markus Weingran.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



