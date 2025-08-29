    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    KI macht Kasse

    1357 Aufrufe 1357 0 Kommentare 0 Kommentare

    Alibaba: Cloud-Wachstum & Chip-Poker gegen Nvidia lassen Aktie steigen

    Starkes Cloud-Wachstum treibt Alibabas Umsätze nach oben. Mit einem eigenen KI-Chip könnte der Konzern sogar Nvidia Marktanteile abjagen.

    Für Sie zusammengefasst
    KI macht Kasse - Alibaba: Cloud-Wachstum & Chip-Poker gegen Nvidia lassen Aktie steigen
    Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

    Alibaba hat im jüngsten Quartal trotz schwachem Heimmarkt die Anleger überzeugt. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf 247,7 Milliarden Yuan (34,6 Milliarden US-Dollar) und lag damit unter den Erwartungen, während das Nettoergebnis durch Gewinne aus Beteiligungen deutlich zulegte. Ohne diesen Effekt wäre der Nettogewinn um 18 Prozent gesunken, da das Unternehmen Milliarden in den hart umkämpften Schnellliefermarkt investiert.

    Im Kerngeschäft E-Commerce bremste der Preiskampf mit Rivalen wie JD.com und Meituan. Das Segment Quick Commerce erzielte zwar ein Umsatzplus von 12 Prozent auf 14,8 Milliarden Yuan, drückte aber die Margen. Analysten warnen, dass der Wettbewerb um Rabatte die Gewinne belasten könnte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    191,57€
    Basispreis
    1,21
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    164,96€
    Basispreis
    1,22
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Rückenwind sorgte dagegen die Cloud-Sparte, die ihre Erlöse um 26 Prozent steigerte. Besonders die Nachfrage nach KI-Produkten trieb das Geschäft: Zum achten Mal in Folge erzielten diese dreistelliges Wachstum. "Angetrieben durch die robuste Nachfrage nach KI verzeichnete die Cloud Intelligence Group ein beschleunigtes Umsatzwachstum", erklärte CEO Eddie Wu. Anleger belohnten die Zahlen mit einem Kursplus von 3,8 Prozent im vorbörslichen US-Handel.

    Tipp aus der RedaktionDiese Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*

    *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


     

    Parallel arbeitet Alibaba an technologischer Unabhängigkeit: Laut Wall Street Journal hat der Konzern einen neuen Chip entwickelt, der vielseitiger sein soll als frühere Eigenentwicklungen und ein breiteres Spektrum an KI-Inferenzaufgaben abdeckt. Der Chip befindet sich in der Testphase und ist kompatibel mit Nvidia-Systemen – ein entscheidender Vorteil, da Programme für Nvidia-Hardware ohne großen Aufwand weiterverwendet werden können. Produziert wird er von einem chinesischen Fertiger, nachdem die USA den taiwanischen Hersteller TSMC daran gehindert haben, High-End-KI-Chips für China zu fertigen.

    Die Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, in dem Peking Unternehmen auffordert, weniger von US-Technologie abhängig zu sein. Zwar hatte die US-Regierung Nvidia im Juli erlaubt, H20-Chips wieder nach China zu exportieren, doch chinesische Behörden warnten die Firmen anschließend vor Käufen unter Hinweis auf angebliche Sicherheitsrisiken. 

    Trotz dieser geopolitischen Spannungen bleibt KI das Wachstumsfeld. Alibabas Aktien haben seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent zugelegt, getragen von der Stärke im Cloud-Segment und dem Ausbau der internationalen E-Commerce-Plattformen. Der Titel ist heute auch Thema in der Börsenlounge von Markus Weingran.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI macht Kasse Alibaba: Cloud-Wachstum & Chip-Poker gegen Nvidia lassen Aktie steigen Starkes Cloud-Wachstum treibt Alibabas Umsätze nach oben. Mit einem eigenen KI-Chip könnte der Konzern sogar Nvidia Marktanteile abjagen.