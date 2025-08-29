    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Bitmine Käufe

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cathie Wood: ARK Invest setzt auf diese Krypto-Aktie

    Cathie Wood hat es wieder getan: Sie stockt ihre Bestände an Bitmine-Aktien weiter auf. Das ist aber nicht ihr einziger Kauf im Kryptosektor.

    Für Sie zusammengefasst
    Bitmine Käufe - Cathie Wood: ARK Invest setzt auf diese Krypto-Aktie
    Foto: ARK Invest

    Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat am Mittwoch Aktien im Wert von 15,6 Millionen US-Dollar des Ether-Treasury-Unternehmens Bitmine Immersion Technologies über drei ihrer aktiv verwalteten ETFs erworben.

    Der Großteil des Kaufs erfolgte über den Vorzeige-ETF ARK Innovation, der 227.569 Bitmine-Aktien erwarb. Der ARK Next Generation Internet ETF kaufte weitere 70.991 Aktien, während der ARK Fintech Innovation ETF 40.553 Stück hinzufügte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coinbase!
    Long
    290,02€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    324,11€
    Basispreis
    1,97
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Bitmine schloss am Mittwoch bei 46,03 US-Dollar, was einem Rückgang von 7,8 Prozent entspricht. Auch am Donnerstag rutschte der Kurs, am Freitag mit rund 3 Prozent im Minus.

    BitMine Immersion Technologies Registered

    -2,25 %
    -8,32 %
    +43,14 %
    +475,06 %
    ISIN:US09175A2069WKN:A411ZL

    Das Unternehmen unter der Leitung von Fundstrat-Gründer Tom Lee zählt zu den größten institutionellen Ethereum-Haltern und verfügt über mehr als 1,7 Millionen Token im Wert von fast 8 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Kurs.

    Cathie Wood begann am 21. Juli mit dem Aufbau ihrer Bitmine-Positionen und kaufte an einem einzigen Tag Aktien im Wert von 174 Millionen US-Dollar für ihre drei Fonds. Am 2. August folgte ein weiterer Zukauf in Höhe von 17 Millionen US-Dollar an Bitmine-Aktien.

    ARK Invest baut zudem aktiv Positionen in anderen Krypto- und Blockchain-nahen Unternehmen auf. So hält die Gesellschaft bedeutende Anteile an Coinbase Global und der Kryptobörse Bullish. Am 20. August stockte ARK Invest seine Bestände mit Käufen im Wert von 21,2 Millionen US-Dollar in Bullish-Aktien und 16,2 Millionen US-Dollar in Robinhood Markets auf.

    Im Gegenzug reduzierte ARK Invest am 27. August seine Beteiligung an DraftKings in den Fonds ARKF, ARKK und ARKW und veräußerte 266.052 Aktien. Zum Schlusskurs von 47,80 US-Dollar entsprach das einem Verkaufswert von rund 12,7 Millionen US-Dollar.

    Zudem wurden 85.278 Roku-Aktien aus dem ARKK-Fonds verkauft, während gleichzeitig 124.275 Aktien von CRISPR Therapeutics und 185.200 Stück von Intellia Therapeutics hinzugekauft wurden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitmine Käufe Cathie Wood: ARK Invest setzt auf diese Krypto-Aktie Cathie Wood hat es wieder getan: Sie stockt ihre Bestände an Bitmine-Aktien weiter auf. Das ist aber nicht ihr einziger Kauf im Kryptosektor.