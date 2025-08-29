Bitmine Käufe
Cathie Wood: ARK Invest setzt auf diese Krypto-Aktie
Cathie Wood hat es wieder getan: Sie stockt ihre Bestände an Bitmine-Aktien weiter auf. Das ist aber nicht ihr einziger Kauf im Kryptosektor.
- Cathie Wood kauft 15,6 Mio. USD Bitmine-Aktien.
- ARK Invest erhöht Krypto-Positionen in mehreren ETFs.
- Aktienverkäufe: DraftKings und Roku reduziert, CRISPR gekauft.
Cathie Woods Investmentgesellschaft Ark Invest hat am Mittwoch Aktien im Wert von 15,6 Millionen US-Dollar des Ether-Treasury-Unternehmens Bitmine Immersion Technologies über drei ihrer aktiv verwalteten ETFs erworben.
Der Großteil des Kaufs erfolgte über den Vorzeige-ETF ARK Innovation, der 227.569 Bitmine-Aktien erwarb. Der ARK Next Generation Internet ETF kaufte weitere 70.991 Aktien, während der ARK Fintech Innovation ETF 40.553 Stück hinzufügte.
Bitmine schloss am Mittwoch bei 46,03 US-Dollar, was einem Rückgang von 7,8 Prozent entspricht. Auch am Donnerstag rutschte der Kurs, am Freitag mit rund 3 Prozent im Minus.
Das Unternehmen unter der Leitung von Fundstrat-Gründer Tom Lee zählt zu den größten institutionellen Ethereum-Haltern und verfügt über mehr als 1,7 Millionen Token im Wert von fast 8 Milliarden US-Dollar zum aktuellen Kurs.
Cathie Wood begann am 21. Juli mit dem Aufbau ihrer Bitmine-Positionen und kaufte an einem einzigen Tag Aktien im Wert von 174 Millionen US-Dollar für ihre drei Fonds. Am 2. August folgte ein weiterer Zukauf in Höhe von 17 Millionen US-Dollar an Bitmine-Aktien.
ARK Invest baut zudem aktiv Positionen in anderen Krypto- und Blockchain-nahen Unternehmen auf. So hält die Gesellschaft bedeutende Anteile an Coinbase Global und der Kryptobörse Bullish. Am 20. August stockte ARK Invest seine Bestände mit Käufen im Wert von 21,2 Millionen US-Dollar in Bullish-Aktien und 16,2 Millionen US-Dollar in Robinhood Markets auf.
Im Gegenzug reduzierte ARK Invest am 27. August seine Beteiligung an DraftKings in den Fonds ARKF, ARKK und ARKW und veräußerte 266.052 Aktien. Zum Schlusskurs von 47,80 US-Dollar entsprach das einem Verkaufswert von rund 12,7 Millionen US-Dollar.
Zudem wurden 85.278 Roku-Aktien aus dem ARKK-Fonds verkauft, während gleichzeitig 124.275 Aktien von CRISPR Therapeutics und 185.200 Stück von Intellia Therapeutics hinzugekauft wurden.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion