    Deutsche Anleihen

    Wenig Bewegung nach jüngsten Gewinne - Preisdaten im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen stagnieren leicht.
    • Euro-Bund-Future bei 129,64 Punkten, -0,02%.
    • Inflationsdaten aus Eurozone enttäuschen Erwartungen.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Gewinnen am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am Vormittag 0,02 Prozent tiefer bei 129,64 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

    Auch europaweit gaben die Kurse von Staatsanleihen etwas nach. Die bislang veröffentlichten Konjunkturdaten aus einzelnen Ländern der Eurozone hinterließen kaum Spuren am Markt. In Frankreich und in Spanien waren die Inflationsraten für August jeweils geringer als erwartet ausgefallen.

    Am Nachmittag werden Daten aus Deutschland zur Entwicklung der Verbraucherpreise erwartet. Das Überraschungspotenzial dürfte aber begrenzt sein, nachdem bereits Daten zur Teuerung in wichtigen Bundesländern veröffentlicht wurden.

    Außerdem steht mit dem sogenannten PCE-Kerndeflator eine wichtige Kennzahl zur Preisentwicklung in den USA auf dem Programm, an denen sich die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen orientiert. Diese Preismaß könnte erneut zugelegt und die 3-Prozent-Marke erreicht haben, schrieben Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed würden damit auf die Probe gestellt. Bei der Kernrate des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet./la/jkr/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
