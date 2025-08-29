Wenig Bewegung nach jüngsten Gewinne - Preisdaten im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich nach ihren jüngsten Gewinnen am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future notierte am Vormittag 0,02 Prozent tiefer bei 129,64 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

Auch europaweit gaben die Kurse von Staatsanleihen etwas nach. Die bislang veröffentlichten Konjunkturdaten aus einzelnen Ländern der Eurozone hinterließen kaum Spuren am Markt. In Frankreich und in Spanien waren die Inflationsraten für August jeweils geringer als erwartet ausgefallen.