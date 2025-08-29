    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jahresbericht der BG ETEM / Sicherheit und Gesundheit im Fokus (FOTO)

    Köln (ots) - Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
    (BG ETEM) hat ihren Jahresbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Bericht
    bietet einen Überblick über Entwicklungen in den Bereichen Prävention,
    Rehabilitation und Entschädigung.

    Im Jahr 2024 ereigneten sich gut 47.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Das sind
    4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der
    meldepflichtigen Unfälle auf dem Arbeitsweg um 4,5 Prozent auf knapp 12.000.
    Meldepflichtig ist ein Unfall, wenn er zu einer Arbeitsunfähigkeit von
    mindestens drei Tagen führt beziehungsweise geführt hat.

    Einen starken Anstieg verzeichnet die BG ETEM bei den Anzeigen auf Verdacht
    einer Berufskrankheit: Im Jahr 2024 waren das erstmals mehr als 7000. Ein Grund
    dafür ist, dass die Liste der Berufskrankheiten inzwischen mehr, neu
    aufgenommene Krankheitsbilder umfasst. Ein weiterer Faktor ist die erhebliche
    Zunahme von Meldungen im Bereich Lärmschwierigkeiten.

    Einblick in die vielfältigen Aufgaben der BG ETEM

    Der Jahresbericht der BG ETEM gibt nicht nur Zahlen und Statistiken wieder,
    sondern zeigt auch Menschen, die hinter dem Zahlenwerk stehen. Zum Beispiel
    Sergen Sökmez, der nach einem schweren Arbeitsunfall den Weg zurück in ein
    selbstbestimmtes Leben gefunden hat.

    Damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt, unterstützt die BG ETEM ihre
    Mitgliedsunternehmen dabei, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
    voranzubringen. Dazu bietet die BG ETEM unter anderem ein E-Learning-Portal an.
    Es unterstützt Unternehmen dabei, Arbeitsschutzschulungen zu organisieren.

    Der Jahresbericht beleuchtet dieses Angebot ebenso wie neue Medien für die
    Unterweisung von Zeitungszustellerinnen und -zustellern, die fast ohne Worte
    auskommen und so alle sprachlichen Barrieren überwinden. Eine Bühne bietet der
    Jahresbericht schließlich auch den Unternehmen, die mit dem Präventionspreis
    ausgezeichnet worden sind. Die BG ETEM prämiert alle zwei Jahre
    Mitgliedsunternehmen mit dem Preis, die mit innovativen Lösungen den
    Arbeitsschutz verbessert haben.

    Der vollständige Jahresbericht 2024 ist unter http://jahresbericht.bgetem.de
    abrufbar.

    Hintergrund BG ETEM

    Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen
    Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um
    Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um
    Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für
    ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die
    gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den
    Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

    Pressekontakt:

    Christian Sprotte
    Pressesprecher
    Telefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)
    Telefax: +49 221 3778-25521
    Mobil: +49 175 260 73 90
    E-Mail: mailto:sprotte.christian@bgetem.de

    Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
    Hauptverwaltung
    Gustav-Heinemann-Ufer 130
    50968 Köln

    http://www.bgetem.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18978/6106380
    OTS: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Mediene
    rzeugnisse




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Jahresbericht der BG ETEM / Sicherheit und Gesundheit im Fokus (FOTO) Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) hat ihren Jahresbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Bericht bietet einen Überblick über Entwicklungen in den Bereichen Prävention, Rehabilitation und …