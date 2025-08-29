Jahresbericht der BG ETEM / Sicherheit und Gesundheit im Fokus (FOTO)

Köln (ots) - Die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

(BG ETEM) hat ihren Jahresbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Der Bericht

bietet einen Überblick über Entwicklungen in den Bereichen Prävention,

Rehabilitation und Entschädigung.



Im Jahr 2024 ereigneten sich gut 47.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Das sind

4,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der

meldepflichtigen Unfälle auf dem Arbeitsweg um 4,5 Prozent auf knapp 12.000.

Meldepflichtig ist ein Unfall, wenn er zu einer Arbeitsunfähigkeit von

mindestens drei Tagen führt beziehungsweise geführt hat.





Einen starken Anstieg verzeichnet die BG ETEM bei den Anzeigen auf Verdacht

einer Berufskrankheit: Im Jahr 2024 waren das erstmals mehr als 7000. Ein Grund

dafür ist, dass die Liste der Berufskrankheiten inzwischen mehr, neu

aufgenommene Krankheitsbilder umfasst. Ein weiterer Faktor ist die erhebliche

Zunahme von Meldungen im Bereich Lärmschwierigkeiten.



Einblick in die vielfältigen Aufgaben der BG ETEM



Der Jahresbericht der BG ETEM gibt nicht nur Zahlen und Statistiken wieder,

sondern zeigt auch Menschen, die hinter dem Zahlenwerk stehen. Zum Beispiel

Sergen Sökmez, der nach einem schweren Arbeitsunfall den Weg zurück in ein

selbstbestimmtes Leben gefunden hat.



Damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt, unterstützt die BG ETEM ihre

Mitgliedsunternehmen dabei, Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

voranzubringen. Dazu bietet die BG ETEM unter anderem ein E-Learning-Portal an.

Es unterstützt Unternehmen dabei, Arbeitsschutzschulungen zu organisieren.



Der Jahresbericht beleuchtet dieses Angebot ebenso wie neue Medien für die

Unterweisung von Zeitungszustellerinnen und -zustellern, die fast ohne Worte

auskommen und so alle sprachlichen Barrieren überwinden. Eine Bühne bietet der

Jahresbericht schließlich auch den Unternehmen, die mit dem Präventionspreis

ausgezeichnet worden sind. Die BG ETEM prämiert alle zwei Jahre

Mitgliedsunternehmen mit dem Preis, die mit innovativen Lösungen den

Arbeitsschutz verbessert haben.



Der vollständige Jahresbericht 2024 ist unter http://jahresbericht.bgetem.de

abrufbar.



Hintergrund BG ETEM



Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.



