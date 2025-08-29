UBS stuft Puma SE auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Puma von 16,30 auf 20,90 Euro angehoben und die Papiere von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die Fundamentaldaten blieben mau, die Kursentwicklung könnte sich aber zunächst davon abkoppeln, schrieb Robert Krankowski am Freitag. Die Diskussionen dürften sich nach den jüngsten Spekulationen nämlich vor allem um die weiteren Pläne der Familie Pinault mit ihrem Anteil von 29 Prozent drehen. Puma-Aktien seien mit Blick auf frühere Transaktionen in der Branche zwar optisch günstig, die Ausgangslage sei mit Reebok oder Skechers damals aber nicht vergleichbar. Krankowski glaubt daher nicht an eine massive Neubewertung./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 20,75EUR auf Tradegate (29. August 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,90

Kursziel alt: 16,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



