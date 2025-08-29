AKTIEN IM FOKUS
Rüstungstitel vor dem Wochenende gefragt
- Rüstungsaktien stark gefragt, Rheinmetall +2,7%.
- Hensoldt und Renk ebenfalls mit Kursgewinnen.
- Deutsch-französischer Ministerrat in Toulon tagt.
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien deutscher Rüstungsunternehmen haben am Freitag zu den Favoriten der Anleger gezählt. Für den Dax-Spitzenreiter Rheinmetall ging es um 2,7 Prozent bergauf, während Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von 2,9 und 2,7 Prozent die vorderen Plätze im MDax belegten. Auch im bisherigen Jahresverlauf liegen die drei Titel in ihren Indizes ganz vorn.
Die Aktien des Spezialchemie-Konzerns Alzchem , der auch ein wichtiges Vorprodukt für Sprengstoffe herstellt, rückten im SDax um 1,5 Prozent vor. Sie zählen 2025 ebenfalls zu den größten Gewinnern.
Passend zur Kursstärke der Branche finden an diesem Freitag die Beratungen der deutschen und der französischen Regierung über Wirtschafts- und Sicherheitsfragen in der Küstenstadt Toulon statt. Der sogenannte Ministerrat wird von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Präsident Emmanuel Macron geleitet. Es ist das erste deutsch-französische Treffen in diesem Format seit dem Regierungswechsel in Berlin. Der Kanzler und der Präsident beschworen bei einem Treffen am Vorabend in der Sommerresidenz Macrons die deutsch-französische "Achse" in der EU./gl/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 1.694 auf Tradegate (29. August 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 77,81 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +2,96 %/+33,14 % bedeutet.
In wie fern soll ich etwas kaputt machen
Was der Typ erwartet oder auch nicht interessiert hier nun wirklich niemanden.....armer Mensch!
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.