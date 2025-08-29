SUESS MicroTec Aktie heute im Minus (25,90€) - 29.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die SUESS MicroTec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,34 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SUESS MicroTec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -2,91 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -46,86 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,91 % 1 Monat -29,43 % 3 Monate -35,38 % 1 Jahr -50,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der SUESS MicroTec Aktie, die kürzlich ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hat. Während einige Anleger die Aktie als unterbewertet betrachten und Kaufgelegenheiten sehen, warnen andere vor den Risiken eines anhaltenden Abwärtstrends und der Unsicherheit durch Short-Seller. Fundamental erscheinen die Kennzahlen günstig, jedoch bleibt die Marktvolatilität hoch.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 495,86 Mio. wert.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.