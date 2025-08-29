    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW Research

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stimmung im Mittelstand kühlt sich im August ab

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Nach fünf Anstiegen fällt der KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erstmals wieder
    - Zollvereinbarungen sind offenbar ein dämpfender Faktor, denn die
    Exporterwartungen sinken
    - Fiskalpaket könnte Laune bald wieder aufhellen

    Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im August nach einer Serie von
    fünf Anstiegen erstmals wieder eingetrübt. Der Geschäftsklimaindex sank leicht
    um 0,6 Zähler auf nun minus 13,1 Punkte, wobei die Nulllinie den langjährigen
    Durchschnitt markiert. Sowohl die Bewertung der aktuellen Lage als auch die
    Erwartungen der kleinen und mittleren Unternehmen auf Sicht von sechs Monaten
    gaben leicht nach.

    Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür wertet KfW
    Research Ergebnisse der Konjunkturumfragen des ifo Instituts aus, unterteilt
    nach Größenklassen der Unternehmen und Hauptwirtschaftsbereichen.

    Besonders stark verschlechterte sich im August die Stimmung im mittelständischen
    Dienstleistungssektor. Nur leicht gab das Geschäftsklima im Einzelhandel und im
    Verarbeitenden Gewerbe nach, im Bauhauptgewerbe und im Großhandel stieg die
    Laune dagegen etwas. Vor allem die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe dürfte
    Aufschluss über die Wahrnehmung der im Befragungszeitraum getroffenen
    Zollvereinbarung mit den USA geben. Der kleine Rückschlag bei der Stimmung,
    zusammen mit dem ebenfalls erhobenen deutlichen Rückgang der Exporterwartungen
    des Mittelstands, könnten darauf hindeuten, dass viele Unternehmen ein besseres
    Ergebnis erhofft hatten. Die Exporterwartungen sanken um 3,8 Zähler auf minus
    13,8 Zähler.

    Anders als im Mittelstand verbesserte sich das Geschäftsklima der
    Großunternehmen im August - um 1,5 Zähler auf nun minus 18,1 Punkte. Während die
    Unternehmen ihre aktuelle Lage auch leicht schwächer einschätzten, stiegen die
    Geschäftserwartungen deutlich.

    "Die Stimmung in den deutschen Unternehmen ist durchwachsen. Der
    US-Protektionismus legt den exportorientierten Unternehmen Steine in den Weg und
    auch die Binnenwirtschaft schwächelt noch", sagt Dr. Dirk Schumacher,
    Chefvolkswirt der KfW. "Zum Jahresende hin und vor allem 2026 dürften die massiv
    steigenden Staatsausgaben das Wachstum in Deutschland antreiben und die Laune in
    den Unternehmen heben."

    Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter:
    KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic
    e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet
    er/?redirect=80065)

    Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen
    Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https
    ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html
    ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press
    emitteilung.na.na.journalisten.na)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer,
    Tel. +49 69 7431 41336
    E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6106390
    OTS: KfW




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    KfW Research Stimmung im Mittelstand kühlt sich im August ab - Nach fünf Anstiegen fällt der KfW-ifo-Geschäftsklimaindex erstmals wieder - Zollvereinbarungen sind offenbar ein dämpfender Faktor, denn die Exporterwartungen sinken - Fiskalpaket könnte Laune bald wieder aufhellen Die Stimmung im deutschen …