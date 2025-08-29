    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schaeffler verlieren Schwung nach Citigroup-Kaufempfehlung

    • Schaeffler-Aktien steigen um 3,1% auf 5,77 Euro.
    • Analysten von Citigroup stufen auf "Buy" hoch.
    • Kapitalmarkttag am 16. September mit neuen Zielen.

    (Neu: Aktuelle Kursentwicklung, weitere Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Freitag ihre von einer optimistischen Analystenstudie ausgelöste Kursrally reduziert. Dennoch notierten sie am späten Vormittag noch 3,1 Prozent im Plus bei 5,77 Euro. Im frühen Handel waren die Titel des Auto- und Industriezulieferers um gut 5 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als 14 Monaten hochgesprungen und hatten damit ihre Gewinnserie im laufenden Jahr auf knapp 40 Prozent ausgebaut.

    Die Citigroup hatte die Schaeffler-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht. Das Unternehmen könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr als 1 Billion US-Dollar geschätzt werde, erklärte Analyst Ross Macdonald. Humanoide Aktuatoren sind elektrische, hydraulische oder pneumatische Antriebssysteme, die Bewegungen menschenähnlicher Roboter ermöglichen.

    Der Experte geht davon aus, dass Schaeffler auf dem für 16. September avisierten Kapitalmarkttag neue mittelfristige Ziele nennen und auf das Optimierungspotenzial eingehen wird. Er sieht bereits vorab ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken und erwartet, dass sich das bisherige "Brot und Butter"-Geschäft erholt./edh/stk/mis/stk





