Worauf man beim Online-Aktienkauf achten muss: Tipps von FMA...

Wien (APA-ots) - Sie haben ein Wertpapierdepot eröffnet und möchten Ihre erste Aktie kaufen? Klingt einfach - doch bei einer Wertpapier-Order gilt es zahlreiche Details zu beachten, die den Unterschied machen können. Schon die Wahl des Handelsplatzes oder die Entscheidung zwischen einer Market- und einer Limit-Order können Einfluss auf das Ergebnis haben. Auch Spesen oder Gültigkeitsdauer sind Faktoren, die Einsteiger:innen nicht unterschätzen sollten.

Eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht ( FMA) zum Anlageverhalten verschiedener Altersgruppen zeigt, dass jüngere Anleger:innen überwiegend online und ohne Beratung ( "execution only") investieren. Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" richtet sich an diese Zielgruppe. Sie führt in sieben Schritten durch den ganzen Prozess: von der richtigen Auswahl des Wertpapiers über die Wahl des Handelsplatzes und die Frage, ob man eine Market- oder Limit-Order setzen sollte, bis hin zur Festlegung der Gültigkeitsdauer. So wird Ihr erster Aktienkauf nicht zur Stolperfalle.



Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Schritt für Schritt zur ersten Aktie" wurde in Kooperation mit der Wiener Börse verfasst. Sie ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Detaillierte Informationen zu Geldanlage finden sich ebenfalls auf der FMA-Website .



Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @ redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt.



