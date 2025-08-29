    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Anteil der Elektroautos auf den Straßen wächst langsam

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - 3,7 Prozent aller in Deutschland gemeldeten Autos werden mit einem reinen Elektromotor angetrieben. Der Anteil ist damit erneut leicht gestiegen, wie aus neuen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht. Demnach waren ein Jahr zuvor 3,1 Prozent der in Deutschland gemeldeten Autos reine Elektrofahrzeuge. Stichtag für die Erhebung war jeweils der 1. Juli.

    Bei den monatlichen Neuzulassungen ist der Anteil reiner Elektroautos deutlich größer. Im Juli waren 18,4 Prozent der neu zugelassenen Autos Elektrofahrzeuge.

    Von den mehr als 1,8 Millionen reinen Elektroautos auf deutschen Straßen stammen mehr als 320.000 von Volkswagen . Auf Rang zwei folgt Tesla mit mehr als 195.000 Fahrzeugen. Der von Elon Musk geleitete US-Hersteller hatte zuletzt aber große Absatzprobleme auf dem deutschen Markt, die mit Musks politischem Engagement zusammenhängen dürften. Inzwischen hat sich Musk wieder aus der US-Politik zurückgezogen.

    Dem KBA zufolge waren am 1. Juli 2025 insgesamt 49,5 Millionen Autos in Deutschland gemeldet - so viele wie nie zuvor. Ein Jahr zuvor waren es 49,4 Millionen. Die größte Gruppe ist die Kompaktklasse, der 11,2 Millionen Autos zugeordnet werden. 6,89 Millionen der 49,5 Millionen Autos sind SUVs.

    Die Zahl der Kraftfahrzeuge insgesamt lag bei 61,4 Millionen Euro. Dazu gehören neben Autos unter anderem auch noch Lastwagen, Busse, Motorräder und Zugmaschinen./nif/DP/stw

     

