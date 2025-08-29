    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Italien

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation verharrt unerwartet auf 1,7 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate in Italien bleibt konstant bei 1,7%.
    • Verbraucherpreise fielen im August um 0,2 Prozent.
    • Inflationsziel der EZB bei 2 Prozent, Italien darunter.

    ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Inflationsrate im August überraschend konstant geblieben. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht erneut um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass die Teuerung nach einem leichten Rückgang auf 1,7 Prozent im Juli wieder moderat auf 1,8 Prozent anzieht.

    Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise im August um 0,2 Prozent. In dieser Berechnung hatten Analysten eine Stagnation erwartet.

    Die italienische Inflationsrate liegt damit weiter knapp unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank., die auf mittlere Sicht eine Rate von 2 Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt. In Frankreich ist die Inflation mit 0,8 Prozent vergleichsweise niedrig. In Spanien liegt die Teuerung aktuell bei 2,7 Prozent. Die Zahlen für Deutschland werden um 14 Uhr veröffentlicht und die Daten für den gesamten Währungsraum am kommenden Dienstag./la/jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Italien Inflation verharrt unerwartet auf 1,7 Prozent In Italien ist die Inflationsrate im August überraschend konstant geblieben. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten auf Jahressicht erneut um 1,7 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag in Rom nach einer …