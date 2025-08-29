Smartbroker Holding: Kursziel erhöht

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research hat die Smartbroker Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz um 26,6 Prozent auf 32,3 Mio. Euro gesteigert. Das EBITDA sei hingegen wegen Anlaufkosten im Rahmen der Neukundenakquise auf 0,1 Mio. Euro (HJ 2024: 2,9 Mio. Euro) gefallen, habe damit aber über den Erwartungen von Warburg gelegen. In der Folge hebt der Analyst das Kursziel auf 16,50 (zuvor: 14,00 Euro) und das Rating auf „Kaufen“ an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.08.2025, 11:10 Uhr)



Die Smartbroker Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,33 % und einem Kurs von 11,85EUR auf Tradegate (29. August 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Marius Fuhrberg

Kursziel: 16,50 EUR

