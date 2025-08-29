Robinhood-Konkurrent boomt: Anleger jubeln über beeindruckendes Quartal!

Der Online-Broker Webull Corp hat am Donnerstag seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt. Die Erlöse stiegen um 46 Prozent auf 131,5 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahr noch 90,1 Millionen US-Dollar verbucht worden waren. Der Aktienkurs reagierte positiv und schloss bei 14,44 US-Dollar, ein Plus von 1,59 Prozent. Nachbörslich stieg die Aktie auf 14,670 US-Dollar (NASDAQ).

Das ist das dritte profitable Quartal in Folge. Das bereinigte operative Ergebnis lag bei 23,3 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 0,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Auch das Nettoergebnis drehte mit 15,4 Millionen US-Dollar ins Plus.

Die Aktie von Konkurrent Robinhood stand in der NASDAQ-Sitzung am Donnerstagabend 0,8 Prozent im Plus bei 103,70 US-Dollar.

Nutzerbasis und Handelsvolumen wachsen

Webull meldete 24,9 Millionen registrierte Nutzer und 4,73 Millionen finanzierte Konten. Die verwalteten Vermögen erreichten ein Rekordhoch von 15,9 Milliarden US-Dollar, wovon 1,5 Milliarden US-Dollar auf neue Einlagen im Quartal entfielen.

Die Handelsaktivität zog ebenfalls an. Der Aktienumsatz stieg um 58 Prozent auf 161 Milliarden US-Dollar, das Optionsvolumen um acht Prozent auf 127 Millionen Kontrakte. Die täglichen Durchschnittstransaktionen überschritten erstmals die Marke von einer Million.

Präsident Anthony Michael Denier verwies auf die Rahmenbedingungen: "Wie Sie alle wissen, war der Markt im zweiten Quartal extremen Schwankungen ausgesetzt, beginnend mit dem starken Ausverkauf, der durch die Ankündigung von Zöllen am 'Liberation Day' ausgelöst wurde. Der S&P 500 fiel Anfang April um über zwölf Prozent, erholte sich jedoch schnell, nachdem die strengsten Zölle ausgesetzt wurden."

Starke Unternehmensgewinne, moderate Inflationsdaten und spekulative Kursanstiege bei Technologie- und KI-Aktien haben zu einer vollständigen Erholung geführt, so Denier. Der S&P 500 habe zum Ende des Quartals ein Allzeithoch erreicht.

Expansion und Kapitalausstattung

Das Unternehmen setzt auf neue Produkte und Märkte. In den USA wurde der Kryptohandel wieder gestartet, weitere Angebote folgten in Brasilien und Australien. Zudem steht der Markteintritt in den Niederlanden bevor.

Finanziell sieht sich Webull gut gerüstet. Aus einem De-SPAC-Deal flossen mehr als 200 Millionen US-Dollar, eine zusätzliche Kapitalvereinbarung über bis zu eine Milliarde US-Dollar läuft über drei Jahre.

Einen konkreten Ausblick gab Webull nicht. Mit wachsender Nutzerbasis, Rekordvermögen und stabiler Profitabilität will das Unternehmen jedoch weiter international expandieren.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion