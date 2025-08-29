    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Chefdiplomatin will Druck auf Russland erhöhen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU fordert stärkeren Druck auf Putin nach Raketenangriff
    • Neue Sanktionen und militärische Hilfe für Ukraine geplant
    • Deutschland sichert Unterstützung für Ukraine weiterhin zu

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Einschlag russischer Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew wirbt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eindringlich für noch stärkeren Druck auf Kremlchef Wladimir Putin. "Diese Angriffe zeigen, dass sich Putin über jegliche Friedensbemühungen einfach nur lustig macht", sagte die frühere Regierungschefin Estlands bei einem EU-Verteidigungsministertreffen in Kopenhagen. Man müsse nun den Druck auf Russland weiter erhöhen. "Genau das ist es, was sie wirklich verstehen", sagte sie mit Blick auf Putin und dessen Regierung.

    Als mögliche Handlungsoptionen für die EU nannte Kallas neue Sanktionen und einen Ausbau der militärischen Unterstützung für die Ukraine. Sie verwies dabei darauf, dass an einem neuen Paket mit Strafmaßnahmen bereits gearbeitet wird. Dieses soll laut Kallas im Idealfall den russischen Energiesektor treffen sowie den Zugang Moskaus zu Finanzdienstleistungen und damit auch Kapital weiter einschränken. Als weitere Option nannte die Außenbeauftragte Sanktionen gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die von dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine profitieren.

    Die aktuellen Diskussionen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine zur Unterstützung von möglichen Friedensverhandlungen mit Russland beschrieb Kallas als eher theoretisch. Man rede über den Tag nach dem möglichen Ende des Krieges, sagte Kallas. Wenn man sich anschaue, was Putin tue, sei dieser aber nicht nah.

    Deutschland sichert Unterstützung zu

    Bei einem massiven russischen Luftangriff auf Kiew waren am Donnerstag zuletzt mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Raketen schlugen nach Angaben aus Brüssel auch in einer Entfernung von 50 Metern von der EU-Vertretung in Kiew ein. Personal der EU-Vertretung wurde dabei nicht verletzt, es gab allerdings erhebliche Sachschäden.

    Für die Bundesregierung nahm Verteidigungsstaatssekretär Sebastian Hartmann an dem EU-Treffen in Kopenhagen teil. Er vertrat Minister Boris Pistorius, der wegen eines deutsch-französischen Regierungstreffens verhindert war. Hartmann sagte in der dänischen Hauptstadt, auf Deutschland werde sich die Ukraine weiter verlassen können. Ziel sei es, das Land "in dieser entscheidenden Phase" in eine Position der Stärke zu bringen und die Verteidigungsfähigkeit zu garantieren./aha/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EU-Chefdiplomatin will Druck auf Russland erhöhen Nach dem Einschlag russischer Raketen in unmittelbarer Nähe der EU-Vertretung in Kiew wirbt die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas eindringlich für noch stärkeren Druck auf Kremlchef Wladimir Putin. "Diese Angriffe zeigen, dass sich Putin über jegliche …