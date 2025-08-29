    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Ölpreise geben etwas nach - wenig verändert auf Wochensicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Freitag leicht gesunken, Brent bei 68,18 USD.
    • US-Ölpreis WTI fiel auf 64,21 USD, 39 Cent weniger.
    • Anleger fokussieren sich auf Angebot und Opec+ Fördermengen.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete 68,18 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 39 Cent auf 64,21 Dollar.

    Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee wurde damit nur wenig über dem Niveau gehandelt, mit dem er am Montag in die Woche gestartet war. Nur zeitweise hatte die Sorge vor einem Überangebot auf dem Weltmarkt in den vergangenen Handelstagen belastet. Ein Rückgang der Ölreserven in den USA stützte hingegen die Notierungen.

    Nach wie vor steht die Zollpolitik der US-Regierung im Fokus der Anleger am Ölmarkt. Zuletzt haben die USA Zölle auf Ware aus Indien erhöht, weil das Land verstärkt Rohöl aus Russland importiert.

    Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank dürfte der Fokus der Anleger in den kommenden Handelstagen auf der Entwicklung des Angebots auf dem Ölmarkt liegen. Der Markt erwartet neue Schätzungen zu den Fördermengen. Zuletzt hatte Staaten, die im Ölverbund Opec+ organisiert sind, eine weitere Anhebung der Fördermenge ab September angekündigt. "Damit droht für die zweite Jahreshälfte ein deutliches Überangebot", heißt es in der Analyse des Finanzhauses./jkr/la/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
