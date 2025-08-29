    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBYD AktievorwärtsNachrichten zu BYD

    Gewinnserie gerissen: BYD schockt mit erstem Einbruch seit 14 Quartalen

    Hoher Absatz, aber sinkender Profit: BYD muss den Preiskrieg in China verdauen. Erstmals seit über drei Jahren sinkt der Gewinn des Tesla-Rivalen.

    Foto: Johannes Neudecker - dpa

    Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 29,9 Prozent verzeichnet und damit erstmals seit dreieinhalb Jahren seine Wachstumsserie unterbrochen. Der Nettogewinn fiel auf 6,4 Milliarden Yuan (894,7 Millionen US-Dollar), während der Umsatz um 14 Prozent auf 200,9 Milliarden Yuan (28,1 Milliarden US-Dollar) zulegte. Im Halbjahr insgesamt verbuchte das Unternehmen jedoch ein Gewinnplus von 13,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Yuan bei einem Umsatzanstieg von 23,3 Prozent auf 371,3 Milliarden Yuan. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 1,71 Yuan nach 1,56 Yuan im Vorjahr.

    BYD, mittlerweile größter Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit, verkaufte in den ersten sechs Monaten 2,15 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 33 Prozent im Jahresvergleich – weniger als die Hälfte des Jahresziels von 5,5 Millionen. Während rein batteriebetriebene Modelle weiter stark nachgefragt wurden, gingen die Verkäufe von Plug-in-Hybriden im zweiten Quartal zurück. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung der Auslandsmärkte: Die thailändische BYD-Niederlassung exportierte erstmals Elektrofahrzeuge nach Europa, darunter nach Deutschland, Großbritannien und Belgien.

    Das Inlandsgeschäft bleibt von einem harten Preiskampf geprägt. Ende Mai hatte BYD mit deutlichen Preisnachlässen für Schlagzeilen gesorgt und war damit ins Zentrum einer Branchenbereinigung geraten, die Peking durch Selbstregulierungsappelle eindämmen will. Zwar haben die politischen Mahnungen bisher nur begrenzte Wirkung gezeigt – viele Hersteller hielten ihre Rabatte aufrecht –, dennoch wächst der Druck auf die Branche, ihre Umsatzziele ohne aggressive Preissenkungen zu erreichen.

    Analysten sehen in der Zurückhaltung bei Preisaktionen und der Bestandsanpassung mittelfristig Chancen. "Die Maßnahmen üben zwar kurzfristig Druck auf die Verkaufszahlen aus, dürften aber langfristig Vorteile bringen und eine nachhaltigere Margenausweitung unterstützen", erklärten HSBC-Analysten um Yuqian Ding.

    Trotz des Quartalsdämpfers bleibt BYD ein Schwergewicht: Der Bruttogewinn im Halbjahr legte um 18,2 Prozent auf 66,8 Milliarden Yuan zu. Das Unternehmen betonte, es habe seine Marktführerschaft sowohl in China als auch weltweit im Bereich der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben weiter ausgebaut.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



