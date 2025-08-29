Gewinnserie gerissen: BYD schockt mit erstem Einbruch seit 14 Quartalen

Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat im zweiten Quartal einen Gewinnrückgang von 29,9 Prozent verzeichnet und damit erstmals seit dreieinhalb Jahren seine Wachstumsserie unterbrochen. Der Nettogewinn fiel auf 6,4 Milliarden Yuan (894,7 Millionen US-Dollar), während der Umsatz um 14 Prozent auf 200,9 Milliarden Yuan (28,1 Milliarden US-Dollar) zulegte. Im Halbjahr insgesamt verbuchte das Unternehmen jedoch ein Gewinnplus von 13,8 Prozent auf 15,5 Milliarden Yuan bei einem Umsatzanstieg von 23,3 Prozent auf 371,3 Milliarden Yuan. Der Gewinn je Aktie kletterte auf 1,71 Yuan nach 1,56 Yuan im Vorjahr.

BYD, mittlerweile größter Hersteller von Elektrofahrzeugen weltweit, verkaufte in den ersten sechs Monaten 2,15 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 33 Prozent im Jahresvergleich – weniger als die Hälfte des Jahresziels von 5,5 Millionen. Während rein batteriebetriebene Modelle weiter stark nachgefragt wurden, gingen die Verkäufe von Plug-in-Hybriden im zweiten Quartal zurück. Das unterstreicht die wachsende Bedeutung der Auslandsmärkte: Die thailändische BYD-Niederlassung exportierte erstmals Elektrofahrzeuge nach Europa, darunter nach Deutschland, Großbritannien und Belgien.