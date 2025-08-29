mit adesso, CTS Eventim, Implenia, Innoscripta, Platform Group, Porr, Pva u.a.

In dieser Episode analysieren Volker Glaser & Lukas Spang die jüngsten Entwicklungen am deutschen Kapitalmarkt mit Fokus auf die Quartalssaison. Die Hauptversammlung von Pferdewetten.de am 15.08.2024 in Düsseldorf stand im Zeichen eines untestierten Geschäftsberichts 2023 und mangelnder Transparenz. Die Antwortqualität des Managements enttäuschte, doch die ausstehende Kapitalerhöhung bleibt ein Thema.

Im Bausektor zeigt PORR beeindruckendes Wachstum mit einem Auftragseingang von +25 % im ersten Halbjahr und einer Book-to-Bill-Ratio von 1,37, trotz eines überraschenden Kursrutsches von -7 %. Implenia punktet mit 6,6 % Umsatzwachstum und 10 % mehr Auftragseingang, was auf einen neuen Zyklus in der Baukonjunktur hindeutet, auch wenn Bewertungen Herausforderungen bergen. adesso überzeugt in Q2 mit einem EBITDA-Zuwachs von 95 %, trotz eines Arbeitstags weniger, und einem organischen Umsatzwachstum von 12,4 %. Die Guidance ist durch Lizenzumsätze und zusätzliche Arbeitstage im zweiten Halbjahr gesichert. PVA TePla glänzt mit einem Auftragseingang von +90 % in Q2, angetrieben vom Metrologiegeschäft, das schneller wächst als erwartet, und einer Aktienrallye von 18 auf 25 Euro.

CTS Eventim verzeichnet nach schwachen Q2-Zahlen einen Kursrutsch von über 20 %, bleibt aber durch die Widerstandsfähigkeit des Konzertgeschäfts attraktiv. Die Platform Group bereitet die Umwandlung in eine KGaA vor und startete eine Transparenzoffensive, doch Halbjahreszahlen und Reaktionen auf kritische Berichte bleiben ambivalent. Tonies kämpft mit Zöllen, was die Prognose dämpft: Umsatzwachstum bei +25 % statt +30 %, EBITDA-Marge bei 6,5-8,5 % statt 9-11 %. JDC Group beeindruckt mit einer Übernahme, die 138 % Wachstum brachte, und einer EBITDA-Prognose von 35 Mio. Euro für 2026. Innoscripta liefert starke 93 % Umsatzwachstum, doch die Freiverkehrsnotierung und dünne Berichterstattung werfen Fragen auf.

Die nächste Episode bietet ein exklusives Interview mit einem DAX-CEO, der Einblicke in strategische Entwicklungen gibt. Zudem folgen Berichte von den Hamburger Investorentagen (27.-28.08.) und weiteren Herbstkonferenzen, mit Analysen zu Markttrends, Unternehmenszahlen und Anlagechancen für volatile Märkte und Turnaround-Potenziale.

