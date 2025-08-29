mit Alzchem, Gerresheimer, Hugo Boss, Ionos, Kontron, Redcare, Zalando u.w.

Willkommen zur 50. Folge des Finanzpodcasts mit Volker Glaser und Lukas Spang! In dieser Jubiläumsepisode tauchen die beiden Investoren tief in die aktuelle Quartalssaison ein und analysieren die jüngsten Unternehmenszahlen mit einem kritischen Blick auf Gewinner und Verlierer. Politische Unsicherheiten, wie ein abgesagtes Dreiergespräch, beeinflussen Aktien wie Heidelberg Materials oder Rüstungswerte und sorgen für Volatilität.

Im Mittelpunkt steht u.a. Eckert & Ziegler, das mit starkem Wachstum im Radiopharmazeutika-Bereich (+33 % in Q2) überzeugt, auch wenn die Aktie nach den Zahlen korrigierte. Kontron sorgt für Kontroverse: Die bereinigte EBITA-Marge von 12,7 % zeigt Fortschritt, doch die unklare Kommunikation rund um Sondereffekte wird scharf kritisiert. Enttäuschungen gibt es bei SFC Energy, wo eine Gewinnwarnung einen Kurseinbruch von 30 % auslöste, und bei Verbio, das mit einem „verhunzten“ Geschäftsjahr kämpft, aber als zyklischer Kandidat für die Watchlist bleibt.

Positive Überraschungen liefern Alzchem mit robustem Umsatzwachstum und einem neuen Großaktionär aus der Rüstungsbranche sowie Westwing, das durch Fokussierung auf Premium-Sortimente trotz rückläufiger Kundenzahlen punktet. Zalando und Hugo Boss präsentieren solide Ergebnisse, während Puma mit einem EBIT-Minus schockiert. Redcare glänzt mit Umsatzwachstum, steht jedoch vor der Herausforderung, die Margen zu steigern. Ionos begeistert mit KI-getriebenen Aussichten, insbesondere durch den Einsatz von KI-Agenten, die den APU-Wert steigern könnten. SNP zeigt beeindruckendes Margenpotenzial (17,1 % EBIT-Marge), während Süss Microtec mit sinkendem Auftragseingang kämpft, was die Perspektive für 2026 trübt. Zeal überzeugt mit starkem Wachstum (+32 %) und Traumhausverlosungen, steht jedoch vor Konkurrenz durch einen neuen Player.

Gerresheimer enttäuscht mit schlechten Zahlen, einer abgesagten Übernahme und schwächeren Aussichten im Bereich Abnehmespritzen. Auch Aixtron kämpft mit schwachem Auftragseingang, was die Erholung verzögert. Mit pointierten Analysen, kritischen Kommentaren zur Unternehmenskommunikation und einem Blick auf zukünftige Entwicklungen bietet diese Folge tiefgehende Einblicke. Ob volatile Märkte, zyklische Geschäftsmodelle oder Turnaround-Chancen – Volker und Lukas liefern eine packende Diskussion für erfahrene und neue Investoren, die die komplexe Welt der Finanzen erhellt.

