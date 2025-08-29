Bonds und Euro sind robuster als die Schlagzeilen

"Das Gesamtbild in diesem Jahr ist, dass Frankreich trotz aller politischen Unruhen eine De-facto-Koalitionsregierung hatte, die nicht nur eine Einigung über einen sehr strengen Haushalt für 2025 erzielen konnte, sondern auch die vereinbarten Sparmaßnahmen tatsächlich umsetzt", sagt Saravelos.

Der Nachrichtenfluss über ein mögliches Scheitern der französischen Regierung hat in dieser Woche französische Staatsanleihen (OATs) belastet und potenziell auch den Euro etwas ausgebremst. Wer daraus jedoch eine nachhaltige Marktstory stricken will, liegt laut George Saravelos, Leiter Devisenforschung der Deutschen Bank, daneben.

Solange sich das politische Kräfteverhältnis nicht dramatisch verschiebe, werden Frankreich-Schlagzeilen den Euro voraussichtlich nicht durch das restliche Jahr treiben, erwartet der Stratege. Dafür sprechen drei Punkte:

Erstens ist am Anleihemarkt bereits mehr Risiko eingepreist als überhaupt da ist. Nach Analysen der Fixed-Income-Kollegen der Deutschen Bank reflektieren die OATs-Bewertungen mögliche Herabstufungen bereits, sodass sie auf Basis aller Bewertungskennziffern mittlerweile "billig" seien. Mit anderen Worten: Der Markt hat Frankreichs Risiken vorweggenommen – zusätzliche Negativüberraschungen brauchen neue Fakten, nicht nur neue Schlagzeilen.

Zweitens: Trotz einer politisch schwachen Exekutive läuft die Haushaltsumsetzung 2025 in Frankreich bemerkenswert solide. Die bisherigen Zahlen liegen im Korridor, der nötig ist, um das Defizitziel der Regierung zu erreichen. Für den Bondmarkt ist das entscheidend: Solange die fiskalische Realität hält, bleibt der Sprung von Risiko zu Risiko-Event unwahrscheinlich.

Und drittens wäre selbst ein Regierungssturz nicht automatisch ein marktfeindliches Szenario. Realistische Alternativen reichen von einem neuen Premier aus dem bestehenden Parteiengefüge bis hin zu Neuwahlen – mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut mit einem fragmentierten Parlament. Aus Marktsicht entspräche das eher einer Fortsetzung des Status quo als einem Sprung ins Unbekannte.

Das größere Bild: Frankreich agiert de facto seit Monaten wirtschaftlich vernünftig und sparsam und hat nicht nur einen harten Haushalt für 2025 verabschiedet, sondern liefert auch die vereinbarte fiskalische Straffung. Solange der Nachrichtenfluss nicht klar in Richtung deutlich negativerer Fiskalpfade kippt, stellt Frankreich nach Einschätzung der Deutschen Bank keine Gefahr für die Eurozone oder die Gemeinschaftswährung dar.

Für die weitere Entwicklung des Euro gegenüber dem US-Dollar dürften damit klassische Makrokräfte – Zinsdifferenzen, US-Datenlage und globale Risikoappetitzyklen – wichtiger bleiben als Paris-spezifische Schlagzeilen.

Trotz der aktuellen Medienpräsenz sollte nicht vergessen werden, dass Frankreich nicht vor einem Zahlungsausfall steht und sich mit einer Verschuldung von rund 116 Prozent des BIP zum Jahresende 2024 zwar deutlich schlechter als Deutschland mit 65 Prozent hält, aber immer noch weit entfernt ist von den Niveaus von Italien mit 137 Prozent, Griechenland mit 142 Prozent und sowieso Spitzenreiter Japan mit 235 Prozent.

Für Anleger heißt das, dass die französischen Staatsanleihen nach der Neubewertung selektiv durchaus Wertpotenzial bieten könnten. Und mit Blick auf den Euro, dass die Gemeinschaftswährung unbeeindruckt von der Entwicklung und widerstandsfähig bleibt, solange die fiskalische Story intakt ist. Frankreichs Politik sorgt für Volatilität in den Überschriften, aber nicht zwingend für einen Trend im Devisen- oder Bondmarkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion