    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Frankreich-Panik übertrieben

    1217 Aufrufe 1217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bonds und Euro sind robuster als die Schlagzeilen

    Politische Turbulenzen in Paris drücken auf Stimmung und Kurse. Doch dieses Risiko ist bereits eingepreist, sagen Experten. Frankreich wird den Euro in den kommenden Monaten kaum dauerhaft bewegen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Politische Turbulenzen in Paris sind bereits eingepreist.
    • Haushaltsumsetzung 2025 läuft trotz Unsicherheiten solide.
    • Euro bleibt stabil, solange fiskalische Realität stimmt.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Frankreich-Panik übertrieben - Bonds und Euro sind robuster als die Schlagzeilen
    Foto: DALL-E

    Der Nachrichtenfluss über ein mögliches Scheitern der französischen Regierung hat in dieser Woche französische Staatsanleihen (OATs) belastet und potenziell auch den Euro etwas ausgebremst. Wer daraus jedoch eine nachhaltige Marktstory stricken will, liegt laut George Saravelos, Leiter Devisenforschung der Deutschen Bank, daneben.

    "Das Gesamtbild in diesem Jahr ist, dass Frankreich trotz aller politischen Unruhen eine De-facto-Koalitionsregierung hatte, die nicht nur eine Einigung über einen sehr strengen Haushalt für 2025 erzielen konnte, sondern auch die vereinbarten Sparmaßnahmen tatsächlich umsetzt", sagt Saravelos.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.270,00€
    Basispreis
    18,42
    Ask
    × 12,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.889,73€
    Basispreis
    18,97
    Ask
    × 12,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Solange sich das politische Kräfteverhältnis nicht dramatisch verschiebe, werden Frankreich-Schlagzeilen den Euro voraussichtlich nicht durch das restliche Jahr treiben, erwartet der Stratege. Dafür sprechen drei Punkte:

    Erstens ist am Anleihemarkt bereits mehr Risiko eingepreist als überhaupt da ist. Nach Analysen der Fixed-Income-Kollegen der Deutschen Bank reflektieren die OATs-Bewertungen mögliche Herabstufungen bereits, sodass sie auf Basis aller Bewertungskennziffern mittlerweile "billig" seien. Mit anderen Worten: Der Markt hat Frankreichs Risiken vorweggenommen – zusätzliche Negativüberraschungen brauchen neue Fakten, nicht nur neue Schlagzeilen.

    Zweitens: Trotz einer politisch schwachen Exekutive läuft die Haushaltsumsetzung 2025 in Frankreich bemerkenswert solide. Die bisherigen Zahlen liegen im Korridor, der nötig ist, um das Defizitziel der Regierung zu erreichen. Für den Bondmarkt ist das entscheidend: Solange die fiskalische Realität hält, bleibt der Sprung von Risiko zu Risiko-Event unwahrscheinlich.

    Und drittens wäre selbst ein Regierungssturz nicht automatisch ein marktfeindliches Szenario. Realistische Alternativen reichen von einem neuen Premier aus dem bestehenden Parteiengefüge bis hin zu Neuwahlen – mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut mit einem fragmentierten Parlament. Aus Marktsicht entspräche das eher einer Fortsetzung des Status quo als einem Sprung ins Unbekannte.

    Das größere Bild: Frankreich agiert de facto seit Monaten wirtschaftlich vernünftig und sparsam und hat nicht nur einen harten Haushalt für 2025 verabschiedet, sondern liefert auch die vereinbarte fiskalische Straffung. Solange der Nachrichtenfluss nicht klar in Richtung deutlich negativerer Fiskalpfade kippt, stellt Frankreich nach Einschätzung der Deutschen Bank keine Gefahr für die Eurozone oder die Gemeinschaftswährung dar.

    Für die weitere Entwicklung des Euro gegenüber dem US-Dollar dürften damit klassische Makrokräfte – Zinsdifferenzen, US-Datenlage und globale Risikoappetitzyklen – wichtiger bleiben als Paris-spezifische Schlagzeilen.

    Tipp aus der RedaktionFeste Zinsen und in der Regel weniger Schwankungen als Aktien: Mit Anleihen erweitern Sie Ihr Depot um eine weitere spannende Assetklasse. Entdecken Sie jetzt rund 40.000 Staats- und Unternehmensanleihen zu günstigen Konditionen bei SMARTBROKER+.

     

    Trotz der aktuellen Medienpräsenz sollte nicht vergessen werden, dass Frankreich nicht vor einem Zahlungsausfall steht und sich mit einer Verschuldung von rund 116 Prozent des BIP zum Jahresende 2024 zwar deutlich schlechter als Deutschland mit 65 Prozent hält, aber immer noch weit entfernt ist von den Niveaus von Italien mit 137 Prozent, Griechenland mit 142 Prozent und sowieso Spitzenreiter Japan mit 235 Prozent.

    Für Anleger heißt das, dass die französischen Staatsanleihen nach der Neubewertung selektiv durchaus Wertpotenzial bieten könnten. Und mit Blick auf den Euro, dass die Gemeinschaftswährung unbeeindruckt von der Entwicklung und widerstandsfähig bleibt, solange die fiskalische Story intakt ist. Frankreichs Politik sorgt für Volatilität in den Überschriften, aber nicht zwingend für einen Trend im Devisen- oder Bondmarkt.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Frankreich-Panik übertrieben Bonds und Euro sind robuster als die Schlagzeilen Politische Turbulenzen in Paris drücken auf Stimmung und Kurse. Doch dieses Risiko ist bereits eingepreist, sagen Experten. Frankreich wird den Euro in den kommenden Monaten kaum dauerhaft bewegen.