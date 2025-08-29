Huawei-Gewinn bricht ein – Jetzt fließen Milliarden für KI, Chips und E-Autos

Beim Umsatz legte Huawei hingegen zu: Die Erlöse stiegen von Januar bis Juni um knapp 4 Prozent auf 427 Milliarden Yuan (rund 59 Milliarden US-Dollar) – das beste Halbjahresniveau seit 2020. Damit kehrte der Konzern nach einem überraschenden Verlust im Schlussquartal 2024 wieder in die Gewinnzone zurück.

Der Nettogewinn sank um 32 Prozent auf 37 Milliarden Yuan (rund 5,2 Milliarden US-Dollar), wie aus einer Mitteilung des nicht börsennotierten Unternehmens hervorgeht. Grund ist vor allem der massive Ausbau der Investitionen in Forschung und Entwicklung – Huawei stemmt sich damit gegen US-Sanktionen und setzt auf Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Chips und Elektromobilität.

Im Fokus steht vor allem die Ausrichtung auf KI. Nachdem das chinesische Modell "DeepSeek" einen Innovationsschub ausgelöst hatte, baut Huawei seine Cloud-Sparte um und konzentriert sich stärker auf Rechenzentren und eigene KI-Beschleunigerchips der Reihe "Ascend". Diese gelten mittlerweile als nationaler Standard in China – auch weil Peking Unternehmen auffordert, Alternativen zu Nvidias High-End-Prozessoren zu nutzen, deren Export in die Volksrepublik von Washington untersagt ist.

Parallel drängt Huawei in die Autoindustrie: Mit dem smarten Fahrsystem "Maextro S800", entwickelt mit Anhui Jianghuai Automobile, konnte das Unternehmen laut Richard Yu bereits 10.000 Vorbestellungen einsammeln. Auch im Smartphone-Markt feiert Huawei ein Comeback: Laut IDC setzte der Konzern zuletzt 12,5 Millionen Geräte in China ab und verdrängte damit Apple von der Spitze – erstmals seit über vier Jahren.

Huawei ist nicht börsennotiert. Der Konzern gehört größtenteils dem Gründer Ren Zhengfei und zahlreichen Mitarbeitern. Der Tech-Riese investiert aggressiv in neue Geschäftsfelder und will so seine Stellung als Technologieführer in China verteidigen. Kurzfristig kostet das Milliarden, langfristig könnte es den Konzern aber unabhängiger von westlichen Technologien machen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der Hang Seng wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25.138PKT auf Ariva Indikation (29. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



