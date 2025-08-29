    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Massive Forschungsausgaben

    553 Aufrufe 553 0 Kommentare 0 Kommentare

    Huawei-Gewinn bricht ein – Jetzt fließen Milliarden für KI, Chips und E-Autos

    Der chinesische Tech-Riese Huawei hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das Unternehmen investiert weiter aggresiv in Zukunftstechnologien.

    Für Sie zusammengefasst
    • Huawei verzeichnet 32% Gewinneinbruch auf 37 Mrd. Yuan.
    • Umsatz steigt um 4% auf 427 Mrd. Yuan, bestes Halbjahr.
    • Fokus auf KI und Autoindustrie, 10.000 Vorbestellungen.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Massive Forschungsausgaben - Huawei-Gewinn bricht ein – Jetzt fließen Milliarden für KI, Chips und E-Autos
    Foto: Wolf von Dewitz/dpa

    Der Nettogewinn sank um 32 Prozent auf 37 Milliarden Yuan (rund 5,2 Milliarden US-Dollar), wie aus einer Mitteilung des nicht börsennotierten Unternehmens hervorgeht. Grund ist vor allem der massive Ausbau der Investitionen in Forschung und Entwicklung – Huawei stemmt sich damit gegen US-Sanktionen und setzt auf Zukunftsfelder wie Künstliche Intelligenz, Chips und Elektromobilität.

    Beim Umsatz legte Huawei hingegen zu: Die Erlöse stiegen von Januar bis Juni um knapp 4 Prozent auf 427 Milliarden Yuan (rund 59 Milliarden US-Dollar) – das beste Halbjahresniveau seit 2020. Damit kehrte der Konzern nach einem überraschenden Verlust im Schlussquartal 2024 wieder in die Gewinnzone zurück.

    Im Fokus steht vor allem die Ausrichtung auf KI. Nachdem das chinesische Modell "DeepSeek" einen Innovationsschub ausgelöst hatte, baut Huawei seine Cloud-Sparte um und konzentriert sich stärker auf Rechenzentren und eigene KI-Beschleunigerchips der Reihe "Ascend". Diese gelten mittlerweile als nationaler Standard in China – auch weil Peking Unternehmen auffordert, Alternativen zu Nvidias High-End-Prozessoren zu nutzen, deren Export in die Volksrepublik von Washington untersagt ist.

    Parallel drängt Huawei in die Autoindustrie: Mit dem smarten Fahrsystem "Maextro S800", entwickelt mit Anhui Jianghuai Automobile, konnte das Unternehmen laut Richard Yu bereits 10.000 Vorbestellungen einsammeln. Auch im Smartphone-Markt feiert Huawei ein Comeback: Laut IDC setzte der Konzern zuletzt 12,5 Millionen Geräte in China ab und verdrängte damit Apple von der Spitze – erstmals seit über vier Jahren.

    Huawei ist nicht börsennotiert. Der Konzern gehört größtenteils dem Gründer Ren Zhengfei und zahlreichen Mitarbeitern. Der Tech-Riese investiert aggressiv in neue Geschäftsfelder und will so seine Stellung als Technologieführer in China verteidigen. Kurzfristig kostet das Milliarden, langfristig könnte es den Konzern aber unabhängiger von westlichen Technologien machen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der Hang Seng wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 25.138PKT auf Ariva Indikation (29. August 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Massive Forschungsausgaben Huawei-Gewinn bricht ein – Jetzt fließen Milliarden für KI, Chips und E-Autos Der chinesische Tech-Riese Huawei hat im ersten Halbjahr 2025 einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Das Unternehmen investiert weiter aggresiv in Zukunftstechnologien.