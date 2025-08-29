    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt Notwendigkeit von Reformen

    • Merz betont Reformbedarf für Wachstum und Jobs.
    • Bundesregierung plant "Herbst der Reformen".
    • Arbeitslosigkeit über drei Millionen, Anstieg erwartet.

    TOULON/BERLIN (dpa-AFX) - Die steigende Zahl der Arbeitslosen in Deutschland verdeutlicht aus Sicht von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), wie notwendig Reformen für mehr Wachstum und Erwerbsfähigkeit sind. "Darauf wird sich die Bundesregierung konzentrieren", sagte Merz in Toulon am Rande der deutsch-französischen Ministergespräche. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit komme nicht unerwartet.

    Merz hatte bereits einen "Herbst der Reformen" angekündigt. Er hatte gesagt, im Herbst werde sich die Bundesregierung sehr viel stärker auf wirtschafts- und sozialpolitische Themen konzentrieren müssen.

    Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist erstmals seit mehr als zehn Jahren auf über drei Millionen Menschen gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen erhöht sich im August im Vergleich zum Vormonat um 46.000 auf 3,025 Millionen Menschen. Das seien 153.000 mehr als im August 2024, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit./hoe/DP/stw





    dpa-AFX
