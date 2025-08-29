Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.08.25
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,45 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,38 %), Porsche SE Vz (-1,23 %), Gold (-0,28 %), S&P 500 (-0,34 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|DU0G13
|Long
|39,26
|258,00 Tsd.
|DAX Performance
|VH2GHU
|Short
|155,41
|136,90 Tsd.
|DAX Performance
|DU13D6
|Long
|131,40
|64,48 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|NB2SL2
|Long
|14,73
|63,75 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|DQ2UQW
|Short
|9,16
|62,07 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Gold
|DH2YZD
|Long
|3,20
|91,39 Tsd.
|S&P 500
|VM20B9
|Long
|3,72
|87,95 Tsd.
|Alphabet Inc C
|SW3V3N
|Long
|4,25
|57,51 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SW70SG
|Long
|7,47
|30,85 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|VC3WYJ
|Long
|4,11
|24,30 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DQ05N7
|1,43 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DY5JM5
|653,25 Tsd.
|Porsche SE Vz
|
Sonstige
|DQ1L3D
|115,30 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DY5JMS
|101,73 Tsd.
|LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
|
Classic
|DQ30PQ
|67,99 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte