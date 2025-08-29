    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.08.25

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 29.08.25
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 29.08.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,45 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (-0,38 %), Porsche SE Vz (-1,23 %), Gold (-0,28 %), S&P 500 (-0,34 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance DU0G13 Long 39,26 258,00 Tsd.
    DAX Performance VH2GHU Short 155,41 136,90 Tsd.
    DAX Performance DU13D6 Long 131,40 64,48 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future NB2SL2 Long 14,73 63,75 Tsd.
    Volkswagen AG Vz DQ2UQW Short 9,16 62,07 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Gold DH2YZD Long 3,20 91,39 Tsd.
    S&P 500 VM20B9 Long 3,72 87,95 Tsd.
    Alphabet Inc C SW3V3N Long 4,25 57,51 Tsd.
    Amazon.com Inc. SW70SG Long 7,47 30,85 Tsd.
    Amazon.com Inc. VC3WYJ Long 4,11 24,30 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DQ05N7 1,43 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DY5JM5 653,25 Tsd.
    Porsche SE Vz
    Sonstige
    		DQ1L3D 115,30 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		DY5JMS 101,73 Tsd.
    LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton SE
    Classic
    		DQ30PQ 67,99 Tsd.



    Verfasst von Markt Bote
