    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    Besonders beachtet!

    565 Aufrufe 565 0 Kommentare 0 Kommentare

    TUI Aktie heute im Minus (8,6390€) - 29.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -3,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Besonders beachtet! - TUI Aktie heute im Minus (8,6390€) - 29.08.2025
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.08.2025

    Die TUI Aktie ist bisher um -3,38 % auf 8,6390 gefallen. Das sind -0,3020  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.154,18€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.258,09€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +16,64 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um -1,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI +4,43 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,98 %
    1 Monat +8,39 %
    3 Monate +16,64 %
    1 Jahr +43,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die bevorstehende Korrektur unter 9 Euro und die Hoffnung auf steigende Kaufvolumina im September. Kritische Stimmen äußern Bedenken zur Rolle des Staates und der Unternehmensführung während der Corona-Pandemie, während die historische Kursentwicklung als problematisch angesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Zur TUI Diskussion

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,38 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart Europa - 29.08. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -3,58 %
    -1,76 %
    +8,30 %
    +15,44 %
    +44,08 %
    +10,53 %
    -16,43 %
    -80,35 %
    +29,63 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! TUI Aktie heute im Minus (8,6390€) - 29.08.2025 Am heutigen Handelstag muss die TUI Aktie bisher Verluste von -3,38 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.