    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Transatlantisches Handelsabkommen

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vorläufig 15-Prozent-Höchstsatz und Generika zum MFN-Satz - rechtliche Unsicherheit bleibt (FOTO)

    Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) sieht
    in den jüngsten Entwicklungen des transatlantischen Handelsabkommens eine
    leichte Entspannung gegenüber den ursprünglich geplanten "Sonderzöllen" für
    Arzneimittel, warnt jedoch vor anhaltender Unsicherheit und neuen Belastungen
    für die Branche.

    Ab dem 1. September 2025 könnten bereits erste Vorhaben aus der vor kurzem
    veröffentlichten Absichtserklärung der EU-Kommission und US-Regierung (https://p
    olicy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-frame
    work-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en) umgesetzt
    werden -dazu der BPI-Vorsitzende Oliver Kirst: "Für Generika, ihre Wirkstoffe
    und Vorprodukte gilt der MFN-Satz. Für alle übrigen Pharma-Produkte ein Zollsatz
    von 15 Prozent. Wenngleich noch höhere Sonderzölle von der EU abgewendet wurden,
    sind diese Belastungen gravierend für unsere Branche. Arzneimittel unterliegen
    damit erstmals einem harten Zollregime", kritisiert Kirst.

    Politische Absicht - keine Rechtssicherheit

    Die Erklärung ist bisher nur politisch bindend. Konkrete Abschlüsse der
    Rechtsakte stehen noch aus. "Für den Moment haben wir es mit einer
    Absichtserklärung zu tun. Für unsere Unternehmen bedeutet das: weiterhin
    Unsicherheit für kurzfristig anstehende Geschäfte und mittelfristig die Gefahr
    neuer Handelsbarrieren", betont Kirst.

    EU-Vorgaben dürfen nicht zu Handelshemmnissen werden

    Neben den Zöllen bezieht sich die Erklärung auch auf weitere europäische
    Rechtsakte, zu denen die USA Bedenken wegen möglicher negativer Auswirkungen auf
    US-Unternehmen geäußert haben und die EU wiederum Rücksichtnahme versprochen
    hat. Dazu gehören unter anderem die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die
    Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD)
    sowie die EU-Lieferkettenrichtlinie (CS3D). "Als Bundesverband der
    Pharmazeutischen Industrie unterstützen wir die ambitionierten Ziele der
    europäischen Rechtsakte in Sachen Nachhaltigkeit. Wichtig ist jedoch, dass die
    resultierenden Maßnahmen nicht als versteckte Handelshemmnisse wirken und
    Unternehmen on top belasten", ergänzt Kirst.

    Gesundheitsversorgung braucht Sonderstatus

    "Grundsätzlich halten wir einen fairen Umgang unter Handelspartnern für
    unerlässlich. Alle politischen Bemühungen müssen weiterhin darauf abzielen,
    Arzneimittel und Medizinprodukte für Mensch und Tier sowie ihre Vorprodukte,
    Hilfsstoffe und Komponenten gänzlich aus Handelskonflikten herauszunehmen. Denn
    hinter jeder versorgungsrelevanten Entscheidung stehen Patientinnen und
    Patienten, die auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Und
    pharmazeutische Unternehmen müssen Rahmenbedingungen vorfinden, unter denen sie
    das sicherstellen können", sagt Kirst.

    Hintergrund : Im Zollkonflikt hatten sich die USA und die EU bereits Ende Juli
    auf ein Abkommen geeinigt (https://www.bpi.de/nachrichten/detail/bpi-warnt-nach-
    zoll-einigung-zwischen-eu-und-usa-pharmasektor-weiter-unter-druck-gesundheitsver
    sorgung-nicht-hinreichend-geschuetzt) (BPI-Pressemeldung vom 28. Juli 2025).
    Parallel forderte die US-Regierung von pharmazeutischen Unternehmen eine
    Bestpreisgarantie für Arzneimittel (MFN-Entscheid) (https://www.bpi.de/newsroom/
    news-details/us-regierung-fordert-bestpreisgarantie-fuer-arzneimittel-bpi-warnt-
    beim-mfn-entscheid-vor-schwerwiegenden-folgen-fuer-die-globale-arzneimittelverso
    rgung) (BPI-Pressemeldung vom 1. August 2025).

    Pressekontakt:

    Laura Perotti (Kommissarische Pressesprecherin),
    Tel. 030 27909-131, mailto:lperotti@bpi.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/6106498
    OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Transatlantisches Handelsabkommen Vorläufig 15-Prozent-Höchstsatz und Generika zum MFN-Satz - rechtliche Unsicherheit bleibt (FOTO) Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) sieht in den jüngsten Entwicklungen des transatlantischen Handelsabkommens eine leichte Entspannung gegenüber den ursprünglich geplanten "Sonderzöllen" für Arzneimittel, warnt jedoch vor …