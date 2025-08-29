Transatlantisches Handelsabkommen
Vorläufig 15-Prozent-Höchstsatz und Generika zum MFN-Satz - rechtliche Unsicherheit bleibt (FOTO)
Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) sieht
in den jüngsten Entwicklungen des transatlantischen Handelsabkommens eine
leichte Entspannung gegenüber den ursprünglich geplanten "Sonderzöllen" für
Arzneimittel, warnt jedoch vor anhaltender Unsicherheit und neuen Belastungen
für die Branche.
Ab dem 1. September 2025 könnten bereits erste Vorhaben aus der vor kurzem
veröffentlichten Absichtserklärung der EU-Kommission und US-Regierung (https://p
olicy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-frame
work-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en) umgesetzt
werden -dazu der BPI-Vorsitzende Oliver Kirst: "Für Generika, ihre Wirkstoffe
und Vorprodukte gilt der MFN-Satz. Für alle übrigen Pharma-Produkte ein Zollsatz
von 15 Prozent. Wenngleich noch höhere Sonderzölle von der EU abgewendet wurden,
sind diese Belastungen gravierend für unsere Branche. Arzneimittel unterliegen
damit erstmals einem harten Zollregime", kritisiert Kirst.
Politische Absicht - keine Rechtssicherheit
Die Erklärung ist bisher nur politisch bindend. Konkrete Abschlüsse der
Rechtsakte stehen noch aus. "Für den Moment haben wir es mit einer
Absichtserklärung zu tun. Für unsere Unternehmen bedeutet das: weiterhin
Unsicherheit für kurzfristig anstehende Geschäfte und mittelfristig die Gefahr
neuer Handelsbarrieren", betont Kirst.
EU-Vorgaben dürfen nicht zu Handelshemmnissen werden
Neben den Zöllen bezieht sich die Erklärung auch auf weitere europäische
Rechtsakte, zu denen die USA Bedenken wegen möglicher negativer Auswirkungen auf
US-Unternehmen geäußert haben und die EU wiederum Rücksichtnahme versprochen
hat. Dazu gehören unter anderem die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD)
sowie die EU-Lieferkettenrichtlinie (CS3D). "Als Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie unterstützen wir die ambitionierten Ziele der
europäischen Rechtsakte in Sachen Nachhaltigkeit. Wichtig ist jedoch, dass die
resultierenden Maßnahmen nicht als versteckte Handelshemmnisse wirken und
Unternehmen on top belasten", ergänzt Kirst.
Gesundheitsversorgung braucht Sonderstatus
"Grundsätzlich halten wir einen fairen Umgang unter Handelspartnern für
unerlässlich. Alle politischen Bemühungen müssen weiterhin darauf abzielen,
Arzneimittel und Medizinprodukte für Mensch und Tier sowie ihre Vorprodukte,
Hilfsstoffe und Komponenten gänzlich aus Handelskonflikten herauszunehmen. Denn
hinter jeder versorgungsrelevanten Entscheidung stehen Patientinnen und
Patienten, die auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Und
pharmazeutische Unternehmen müssen Rahmenbedingungen vorfinden, unter denen sie
das sicherstellen können", sagt Kirst.
Hintergrund : Im Zollkonflikt hatten sich die USA und die EU bereits Ende Juli
auf ein Abkommen geeinigt (https://www.bpi.de/nachrichten/detail/bpi-warnt-nach-
zoll-einigung-zwischen-eu-und-usa-pharmasektor-weiter-unter-druck-gesundheitsver
sorgung-nicht-hinreichend-geschuetzt) (BPI-Pressemeldung vom 28. Juli 2025).
Parallel forderte die US-Regierung von pharmazeutischen Unternehmen eine
Bestpreisgarantie für Arzneimittel (MFN-Entscheid) (https://www.bpi.de/newsroom/
news-details/us-regierung-fordert-bestpreisgarantie-fuer-arzneimittel-bpi-warnt-
beim-mfn-entscheid-vor-schwerwiegenden-folgen-fuer-die-globale-arzneimittelverso
rgung) (BPI-Pressemeldung vom 1. August 2025).
