Vorläufig 15-Prozent-Höchstsatz und Generika zum MFN-Satz - rechtliche Unsicherheit bleibt (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) sieht

in den jüngsten Entwicklungen des transatlantischen Handelsabkommens eine

leichte Entspannung gegenüber den ursprünglich geplanten "Sonderzöllen" für

Arzneimittel, warnt jedoch vor anhaltender Unsicherheit und neuen Belastungen

für die Branche.



Ab dem 1. September 2025 könnten bereits erste Vorhaben aus der vor kurzem

veröffentlichten Absichtserklärung der EU-Kommission und US-Regierung (https://p

olicy.trade.ec.europa.eu/news/joint-statement-united-states-european-union-frame

work-agreement-reciprocal-fair-and-balanced-trade-2025-08-21_en) umgesetzt

werden -dazu der BPI-Vorsitzende Oliver Kirst: "Für Generika, ihre Wirkstoffe

und Vorprodukte gilt der MFN-Satz. Für alle übrigen Pharma-Produkte ein Zollsatz

von 15 Prozent. Wenngleich noch höhere Sonderzölle von der EU abgewendet wurden,

sind diese Belastungen gravierend für unsere Branche. Arzneimittel unterliegen

damit erstmals einem harten Zollregime", kritisiert Kirst.





Politische Absicht - keine Rechtssicherheit



Die Erklärung ist bisher nur politisch bindend. Konkrete Abschlüsse der

Rechtsakte stehen noch aus. "Für den Moment haben wir es mit einer

Absichtserklärung zu tun. Für unsere Unternehmen bedeutet das: weiterhin

Unsicherheit für kurzfristig anstehende Geschäfte und mittelfristig die Gefahr

neuer Handelsbarrieren", betont Kirst.



EU-Vorgaben dürfen nicht zu Handelshemmnissen werden



Neben den Zöllen bezieht sich die Erklärung auch auf weitere europäische

Rechtsakte, zu denen die USA Bedenken wegen möglicher negativer Auswirkungen auf

US-Unternehmen geäußert haben und die EU wiederum Rücksichtnahme versprochen

hat. Dazu gehören unter anderem die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die

Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD)

sowie die EU-Lieferkettenrichtlinie (CS3D). "Als Bundesverband der

Pharmazeutischen Industrie unterstützen wir die ambitionierten Ziele der

europäischen Rechtsakte in Sachen Nachhaltigkeit. Wichtig ist jedoch, dass die

resultierenden Maßnahmen nicht als versteckte Handelshemmnisse wirken und

Unternehmen on top belasten", ergänzt Kirst.



Gesundheitsversorgung braucht Sonderstatus



"Grundsätzlich halten wir einen fairen Umgang unter Handelspartnern für

unerlässlich. Alle politischen Bemühungen müssen weiterhin darauf abzielen,

Arzneimittel und Medizinprodukte für Mensch und Tier sowie ihre Vorprodukte,

Hilfsstoffe und Komponenten gänzlich aus Handelskonflikten herauszunehmen. Denn

hinter jeder versorgungsrelevanten Entscheidung stehen Patientinnen und

Patienten, die auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung angewiesen sind. Und

pharmazeutische Unternehmen müssen Rahmenbedingungen vorfinden, unter denen sie

das sicherstellen können", sagt Kirst.



Hintergrund : Im Zollkonflikt hatten sich die USA und die EU bereits Ende Juli

auf ein Abkommen geeinigt (https://www.bpi.de/nachrichten/detail/bpi-warnt-nach-

zoll-einigung-zwischen-eu-und-usa-pharmasektor-weiter-unter-druck-gesundheitsver

sorgung-nicht-hinreichend-geschuetzt) (BPI-Pressemeldung vom 28. Juli 2025).

Parallel forderte die US-Regierung von pharmazeutischen Unternehmen eine

Bestpreisgarantie für Arzneimittel (MFN-Entscheid) (https://www.bpi.de/newsroom/

news-details/us-regierung-fordert-bestpreisgarantie-fuer-arzneimittel-bpi-warnt-

beim-mfn-entscheid-vor-schwerwiegenden-folgen-fuer-die-globale-arzneimittelverso

rgung) (BPI-Pressemeldung vom 1. August 2025).



